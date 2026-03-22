Kiakadtak Beckhamék: Elton John próbálta megoldani a családi viszályt

Újabb látványos jele mutatkozott meg annak, hogy tovább mélyül a szakadék a Beckham családban: Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz az Oscar-gála idején inkább egy exkluzív partin jelentek meg, miközben teljesen figyelmen kívül hagyták az Anyák napját.

Tovább mélyül a Beckham család viszálya

Fotó: Veeren -Christophe Clovis / Bestimage / Northfoto

A pár az Elton Johnék által szervezett jótékonysági Oscar-néző bulin vett részt West Hollywoodban. Az est után Nicola nyilvánosan is üzent. Instagramon köszönte meg a meghívást, és azt írta:

Nagyon szeretünk titeket

– ezzel is hangsúlyozva, hogy Eltonékhoz továbbra is szoros kapcsolat fűzi őket.

Mindez különösen beszédes annak fényében, hogy Brooklyn hónapok óta nyílt konfliktusban áll szüleivel, David Beckhammel és Victoria Beckhammel. A viszály odáig fajult, hogy Brooklyn egy hosszú közösségi médiás bejegyzésben kijelentette: nem akar kibékülni velük, sőt, azzal vádolta őket, hogy megpróbálták irányítani az életét és tönkretenni a házasságát.

A szakítás látványos: Brooklyn kihagyta apja 50. születésnapját, és még a fogadalommegújító ceremóniájára sem hívta meg a Beckham családot – helyette a felesége családjára, a Peltzékre helyezte a hangsúlyt. Anyák napján sem történt közeledés: míg saját édesanyjáról hallgatott, addig anyósát, Claudia Heffner Peltzet nyilvánosan ünnepelte egy megható posztban.

A háttérben állítólag Elton John próbál közvetíteni a felek között. Egy bennfentes szerint az énekes – aki Brooklyn keresztapja – szeretné elsimítani a konfliktust, mert felfogása szerint „az élet túl rövid a haraghoz”.

Ennek ellenére a békülés egyelőre várat magára

A sztárokkal teli partin egyébként olyan hírességek is megjelentek, mint Neil Patrick Harris, Dua Lipa vagy Yungblud, miközben jótékonysági aukción milliókat gyűjtöttek az AIDS elleni küzdelemre – írja a Mirror.