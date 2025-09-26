Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Gyászolnak a rajongók: halálba zuhant a közkedvelt énekesnő

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 14:03
énekesnőbaleset
Güllü rosszul lett, majd kizuhant erkélyéről.
B. V.
A szerző cikkei

Tragikus körülmények között elhunyt a népszerű török énekesnő, Gül Tut, művésznevén Güllü, miután kizuhant hatodik emeleten lévő lakásának erkélyéről. Az első hírek arról szóltak, akár öngyilkosság is történhetett, azonban ezt a hírt fia, Tuberk Yaz cáfolta. Halálhírét azonban megerősítette egy Instagram-bejegyzésben.

Elhunyt a népszerű énekesnő.
Elhunyt a népszerű énekesnő / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Tuberk közölte, a temetéssel kapcsolatban további információkat később oszt meg. Az azonban kiderült, hogy a jelentések szerint a sztár hajnali 3 óra körül esett ki balkonjáról, ahol lányával és egy családi baráttal volt. Hirtelen azonban rosszul lett, elvesztette egyensúlyát, majd kizuhant. Az életét már nem lehetett megmenteni, még a helyszínen halottnak nyilvánították.  

 

A hatóságok így közölték, hogy elhunyt Güllü

Megállapítást nyert, hogy a Güllü művésznéven ismert Gül Tut az ablakból zuhant ki, miközben a lányával és annak barátjával szórakozott. Az egészségügyi csapat vizsgálata megállapította, hogy elhunyt. Az ügyészség utasítására a Çınarcık járási rendőrkapitányság vizsgálatot indított magasból történt esés  ügyében

- közölték a halálhírt, amerre sorra érkeztek a rajongói búcsúk: 

Mélyen elszomorít a hír. Gyerekkorunk művésze, nyugodj békében. Nagyon szomorú vagyok

- írta egy rajongó, míg egy másik követő így fogalmazott:

Egy nagyon értékes művészt veszítettünk el. Isten adjon türelmet a családjának. Isten irgalmazzon neki, nyugodjon békében

- idézte őt a Mirror.

 

