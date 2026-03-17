Most jött a lesújtó hír: örökre elaludt a gyönyörű műsorvezető, gyászba borultak a szívek

Meghalt Kiki Shepard, a Showtime at the Apollo című zenei show műsorvezetője. A 74 éves sztár számos televíziós sorozatban is szerepelt.

A műsorvezető szívrohamot kapott

Kiki Shepard a hírek szerint hétfőn, Los Angelesben váratlanul szívrohamot kapott. Shepard milliók kedvence lett Showtime at the Apollo műsorral, melyben 1987 és 2002 között Steve Harvey segítségével mutatta be a feltörekvő tehetségeket.

Shepardot azonban számos népszerű televíziós sorozatból is ismerheti a közönség. Szerepelt többek között a New York rendőreiben, a Grace Klinikában és a Baywatch-ban. A színházban is maradandót alkotott, Broadway-fellépései sorén tánctehetségét is megcsillogtatta, karrierje ugyanis az 1970-es években hivatásos táncosként indult. A D.C. Repertory Dance Company tagjaként világszerte fellépett, így már korán megismerte a showbizniszt - írja a TMZ.