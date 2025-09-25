"Én leszek a gyermekeid apja" – Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones az életüket és a születésnapjukat is megosztják egymással

Hollywood kedvenc sztárházaspárja, Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas a mai napon, együtt ünneplik születésnapjukat. Az idén 25 éves házassági évfordulót ünneplő pár a 90-es évek végén talált egymásra, ami akkoriban, a köztük lévő 25 év korkülönbség miatt megosztotta a közvéleményt. Ám kapcsolatuk kiállta az idő próbáját, és a pletykákkal ellentétben házasságuk erősebb, mint valaha.

Michael Douglas a Zorro álarcát látva szeretett bele Catherine Zeta-Jones-ba (Fotó: Entertainment Pictures)

Michael Douglas, a nők kedvence

Michael Douglas karrierje a ‘60-as években indult, a későbbiekben pedig olyan alkotásokkal írta be magát a filmtörténetbe, mint A smaragd románca, a Glenn Close főszereplésével készült Végzetes vonzerő, vagy a világ legtöbbször újranézett jelenetét tartalmazó Elemi ösztön, amiben Sharon Stone csábította el Kirk Douglas fiát. Michael Douglas édesapja nyomdokaiba lépve szeretett volna a színészettel foglalkozni, ám Kirk Douglas ezt erősen ellenezte, mondván: “ebben a szakmában egyszer fent vagy, egyszer lent, és jóval többször vagy lent, mint fent.” Ezért mind a négy fiát szerette volna megkímélni a filmezés világától. Ám Michael hajthatatlan volt, és apja filmjében, Az óriás árnyékában debütált 1966-ban.

Kirk Douglas óva intette fiát a filmszakmától (Fotó: ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE)

Catherine Zeta-Jones a színpadon kezdte karrierjét

A wales-i származású színésznő karrierje egészen korán, 15 éves korában indult a világot jelentő deszkákon. Első filmes munkái főként mellékszerepek voltak, olyan alkotásokban, mint a Kolumbusz, a felfedező vagy a Fantom. A sikert és hírnevet hozó debütálása Antonio Banderas és Anthony Hopkins oldalán a Zorro álarca című moziban volt. Ez a film nemcsak szakmai sikereket jelentett, hanem Michael Douglas érdeklődését is felkeltette. Catherine Zeta-Jones férje a 2024-es Deauville Filmfesztiválon elevenítette fel megismerkedésük történetét.

A fesztivál előtt három héttel láttam a Zorrot. Atya ég! Amikor megérkeztem a helyszínre, ahol éppen a Tökéletes gyilkosság című filmemet promóztuk, láttam a katalógusban, hogy a következő este vetítik a Zorrot. Megkértem az asszisztensem, hogy derítse ki, Catherine Zeta-Jones ott lesz-e, egyedül jön-e és meginna-e velem valamit a vetítés után. A többi, ahogy mondani szokás, már történelem.

A színésznő karrierje a Zorro álarca után üstökösként lőtt ki. Közfelháborodást keltett, amikor 2000-ben a Traffic című filmért nem kapott Oscar-jelölést a legjobb mellékszereplőnek járó kategóriában, de az Akadémia kijavította a botlást 2002-ben, amikor a Chicago című musicalfilmben Velma Kelly szerepéért megkapta a díjat. Napjainkban a Wednesday sorozat miatt került újra reflektorfénybe, melyben Wednesday anyukája, Morticia Addams szerepében tündökölt a széria elmúlt két évadában.