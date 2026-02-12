Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt vedd fel Valentin-napon, ha szeretnéd az ujjad köré csavarni a férjed: garantáltan megőrül érted

öltözködés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 14:45
szettValentin-napdivat
Te sem tudod, hogy miben ejthetnéd ámulatba a kedvesedet? Akkor ne menj sehova, ugyanis olyan Valentin-napi szetteket mutatunk neked, amelyek között garantáltan megtalálod a kedvencedet. Légy divatos, elbűvölő, nőies és őrülten szexi!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A Valentin-nap tökéletes alkalom arra, hogy felturbózd kicsit a megjelenésedet, és újra elcsavard a férjed fejét. Ezért most összegyűjtöttük azokat a szetteket, amelyekben garantáltan leveszed őt a lábáról ezen a különleges napon. Te melyik mellett teszed le a voksodat?

Valentin-napot ünneplő boldog szerelmespár.
Legyél Valentin-napon elbűvölő és szexi! Fotó: fotostorm
  • Nagyon fontos, hogy olyan ruha mellett dönts, amiben jól érzed magad.
  • Ezek a szettek amellett, hogy elbűvölőek, még a 2026-os trendeket is követik.
  • Az összeállításokat nem csak Valentin-napon viselheted.

Ezekben a Valentin-napi szettekben első pillantásra leveszed a férjedet a lábáról

A tökéletes Valentin-napi szett kulcsa, hogy olyan ruhát viselj, amiben magabiztosnak és elbűvölőnek érzed magad, miközben egy csipetnyi romantikát is tükrözöl. Az idei trendek középpontjában az elegáns, enyhén játékos összeállítások állnak, amelyeket még a szerelmesek ünnepén kívül is bátran viselhetsz. Lássuk is őket!  

Cseresznyepiros kiegészítők

Nem kell teljesen pirosba öltöznöd ahhoz, hogy ünnepi hangulatot árassz magadból. Néha a kevesebb több, ezért válassz ki néhány cseresznyepiros kiegészítőt, és dobd fel velük az öltözékedet. A szín nagyon érzéki és elegáns megjelenést kölcsönöz neked, amit a kedvesed sem tud majd szó nélkül hagyni.

Lágy rózsaszín és balettcore részletek

A balettcore – azaz balett, illetve a balerinák inspirálta divattrend – és a lágy rózsaszín ötvözése tökéletes választás számodra, ha szereted a letisztult sziluetteket és igazán sikkesnek szeretnéd érezni magad. A harsány színek helyett fektess hangsúlyt a finom árnyalatokra és az apró, bűbájos részletekre, például a masnikra.

Különböző textúrák ötvözése

A Valentin-nap tökéletes ürügy arra, hogy merészen ötvözd a különböző textúrákat a megfelelő kontraszt elérése érdekében. A szatén szoknyák, a csipke részletek vagy a selymes darabok ünnepibbé tehetik a szettedet, és sokkal elegánsabbá varázsolhatnak.

Csipkés és áttetsző harisnyák

Nemcsak a hálószobába húzhatsz fel szexi harisnyát, hanem a szettedet is feldobhatod egy nagyszerű darabbal. Dönthetsz egy csipkés változat mellett, de választhatsz áttetsző, fekete harisnyát is, ami még az időjáráshoz is igazodik és nagyon elegánssá teszi a megjelenésedet. Válassz hozzá miniruhát, magassarkút és egy hosszú kabátot, hogy ne fázz meg.

Burgundi és csokoládébarna színek

Amennyiben a cseresznyepiros vagy a rózsaszín nem nyerte el a tetszésedet, dönthetsz burgundi vagy csokoládébarna tónusok mellett is, amelyek szintén egy kis eleganciát lopnak a megjelenésedbe, és télen is luxus hatást keltenek.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy miért sikeresebbek a vonzó emberek:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu