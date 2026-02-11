A tökéletes csokrot keresed Valentin-napra? Ezek a virágok akár hetekig frissek maradnak a vázában

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 12:05
Kitartó szerelemhez tartós csokor dukál! Íme, az 5 legjobb vágott Valentin-napi virág, amelyek meglepően sokáig díszítik és illatosítják majd az otthonod! Ha jól választasz, akár hetekig is gyönyörködhetsz a szépségükben.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ne hagyd, hogy röpke két nap alatt elillanjon a szerelem varázsa! Egy jól megválasztott csokor nem csak a pillanatnak szól: minden nap, amikor rápillant a párod, te jutsz majd az eszébe. Legyen ez az érzés tartós, ezért idén válassz a legstrapabíróbb vágott fajták közül! Cikkünkben most megmutatjuk az 5 legjobb Valentin-napi virágcsokrot, ami akár hetekig is megőrzi a szépségét!

Hortenzia Valentin-napi virágcsokrot tartó nő.
Ez az 5 Valentin-napi virágcsokor marad a legtovább friss.
Fotó: 123RF
  • Vannak virágok, amelyek akár három hétig szépek, frissek maradnak.
  • A csokrok tartóssága a fajtán és a megfelelő ápoláson múlik.
  • Egy tartós csokor hosszabb ideig őrzi meg az ünnepi hangulatát.

5 tartós vágott Valentin-napi virág: ezzel nem lőhetsz mellé

1. Krizantém Valentin-napra

A krizantém nem mindig szerepel a romantikus virágok toplistáján, pedig tartósságban szinte verhetetlen. Jó körülmények között akár 3 hétig is megőrzi a frissességét. Sokféle színben és formában kapható, ezért könnyen illeszthető modern és hagyományos csokrokba is. Tartósságához elég, ha sűrűn cseréljük a vizét és rendszeresen visszavágjuk a szárát.

2. Szegfű Valentin-napra

A szegfű is egy igazi túlélő a vágott virágok között. Fodros szirmai és erős szárai miatt akár 2-3 hétig is kitart a szépsége. A piros változat mellett rengeteg pasztell árnyalatban is kapható, amelyek a modern kompozíciókban is remekül megállják a helyüket. Csupán arra kell figyelnünk, hogy hűvösebb helyen tartsuk, távol a közvetlen napsugaraktól, mert csak így érzi igazán jól magát.

3. Napraforgó Valentin-napra

A napraforgó nem egy tipikus Valentin-napi virág, de egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Erőteljes megjelenése miatt egyetlen szál is igazán karakteressé, különlegessé varázsolja a Valentin-napi csokrot. Megfelelő gondozással 1-2 hétig is szép marad. A nagy virágfej miatt fontos a tiszta, friss víz és a rendszeres szárvágás, különben gyorsabban lankadni kezd ez az egyedi Valentin-napi virág.

4. Hortenzia Valentin-napra

A hortenzia egy törékeny, de meglepően kitartó virág, ha megkapja, amire szüksége van. Sok vizet igényel, ezért a vázában mindig bőséges folyadéknak kell lennie. Sokat segíthet a virág tartósságán egy kis permetezés is a szirmokra: így akár több mint egy hétig is friss maradhat.

5. Liliom Valentin-napra

Az utolsó virág, amelyet érdemes számításba venni február 14-én, a liliom. Nemcsak illata és megjelenése miatt különleges, de azért is, mert lassan nyílik, így hosszabb ideig díszíti a lakást. Egy liliomcsokor, amely kellő odafigyelést kap, akár 2 hétig is kitart, és közben folyamatosan új bimbók nyílnak rajta. Kevésbé igényes, mint sok más vágott virág, mégis látványos.

Ha szeretnéd kicsit személyesebbé tenni a Valentin-napot, az alábbi videóból megtanulhatod, hogyan köthetsz te magad virágcsokrot:

