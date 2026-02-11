A tökéletes csokrot keresed Valentin-napra? Ezek a virágok akár hetekig frissek maradnak a vázában

Ne hagyd, hogy röpke két nap alatt elillanjon a szerelem varázsa! Egy jól megválasztott csokor nem csak a pillanatnak szól: minden nap, amikor rápillant a párod, te jutsz majd az eszébe. Legyen ez az érzés tartós, ezért idén válassz a legstrapabíróbb vágott fajták közül! Cikkünkben most megmutatjuk az 5 legjobb Valentin-napi virágcsokrot, ami akár hetekig is megőrzi a szépségét!

Ez az 5 Valentin-napi virágcsokor marad a legtovább friss.

Fotó: 123RF

Vannak virágok, amelyek akár három hétig szépek, frissek maradnak.

A csokrok tartóssága a fajtán és a megfelelő ápoláson múlik.

Egy tartós csokor hosszabb ideig őrzi meg az ünnepi hangulatát.

5 tartós vágott Valentin-napi virág: ezzel nem lőhetsz mellé

1. Krizantém Valentin-napra

A krizantém nem mindig szerepel a romantikus virágok toplistáján, pedig tartósságban szinte verhetetlen. Jó körülmények között akár 3 hétig is megőrzi a frissességét. Sokféle színben és formában kapható, ezért könnyen illeszthető modern és hagyományos csokrokba is. Tartósságához elég, ha sűrűn cseréljük a vizét és rendszeresen visszavágjuk a szárát.

2. Szegfű Valentin-napra

A szegfű is egy igazi túlélő a vágott virágok között. Fodros szirmai és erős szárai miatt akár 2-3 hétig is kitart a szépsége. A piros változat mellett rengeteg pasztell árnyalatban is kapható, amelyek a modern kompozíciókban is remekül megállják a helyüket. Csupán arra kell figyelnünk, hogy hűvösebb helyen tartsuk, távol a közvetlen napsugaraktól, mert csak így érzi igazán jól magát.

3. Napraforgó Valentin-napra

A napraforgó nem egy tipikus Valentin-napi virág, de egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Erőteljes megjelenése miatt egyetlen szál is igazán karakteressé, különlegessé varázsolja a Valentin-napi csokrot. Megfelelő gondozással 1-2 hétig is szép marad. A nagy virágfej miatt fontos a tiszta, friss víz és a rendszeres szárvágás, különben gyorsabban lankadni kezd ez az egyedi Valentin-napi virág.

4. Hortenzia Valentin-napra

A hortenzia egy törékeny, de meglepően kitartó virág, ha megkapja, amire szüksége van. Sok vizet igényel, ezért a vázában mindig bőséges folyadéknak kell lennie. Sokat segíthet a virág tartósságán egy kis permetezés is a szirmokra: így akár több mint egy hétig is friss maradhat.