Összetört szívvel távozott a favorit – fordulat a Nagy Ő-ben!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 06:10
Dráma, hezitálás és könnyek a végső rózsaceremónián. A Nagy Ő történetének egyik legmegrázóbb estéjén András egy tűzrőlpattant és egy lágy, szelíd természtű lánynak adott rózsát.
Stohl András Nagy Ő számára is elérkezett az utolsó nagy fordulópont, hiszen a végső rózsaceremónia tétje már nem csupán egy randevú, hanem a jövő volt. A 16 lányból induló szerelemkeresés mára odáig jutott, hogy csupán a döntősök maradtak versenyben A Nagy Ő villában.

A Nagy Ő úgy döntött, hogy Pannával nem folytatja az ismerkedést.
A Nagy Ő első és utolsó csókja Pannával (Fotó: TV2)

A Nagy Ő műsora fordulóponthoz érkezett

A Nagy Ő versenyben a csütörtök esti adásban Kriszta, Mónika, Panna és Kiara közül András elsőként, – ahogy azt már megszokhattuk – hezitálás nélkül Kiarának nyújtotta át az egyik rózsát azon a rózsaceremónián, ahol eldölt, hogy ki az a két szerencsés lány, aki a döntőbe kerül. A gesztus határozott volt, szinte magától értetődő. Nem sokkal később azonban jött a hidegzuhany: Panna számára véget ért az álom. András őszintén, de kíméletlenül közölte vele, hogy számára ezen a ponton befejeződött a játék. Az igazi dráma azonban csak ezután kezdődött. Két erős nő, András számára két lelki társ maradt a porondon: Móni és Kriszta. Úgy tűnt, András szíve Móni felé húz, hiszen a lány a visszatérése óta még őszintébben megnyílt előtte, és nem rejtette véka alá, milyen mély érzéseket táplál iránta. Ezt erősítette meg Liptai Claudia látogatása is, aki Stohl Buci kérésére érkezett a villába, hogy négyszemközt beszélgessen a lányokkal. Claudia véleménye sokat nyomott a latban: Mónit megbízhatónak, stabil társnak látta, aki valóban szereti Andrást.

Kétségkívül kivételes a kapcsolódás Móni és András között (Fotó: TV2)

Drámai feszültség és könnyes búcsú a ceremónia végén

Minden jel arra utalt, hogy Móni kapja a második rózsát. A levegő szinte megfagyott, amikor András hosszú hezitálás után mégis Kriszta nevét mondta ki. A döntés láthatóan Stohl Bucit is megviselte. Amikor Kriszta átvette a virágot, András nem rejtette véka alá kétségeit: elismerte, hogy egy kiváló jelöltet engedett most el, és továbbra is bizonytalan Kriszta valódi személyiségét illetően. Szerinte a lány sokszor titokzatos, mások előtt zárkózott, és csak négyszemközt mutatja meg igazi arcát. Pannát követően Mónitól is búcsút kellett vennie. Mindketten könnyes szemmel engedték el egymást, a villa kapujában pedig érezni lehetett: ez több volt egyszerű reality-pillanatnál. 

Eközben Kriszta és Kiara – minden korábbi feszültséget félretéve – öleléssel és sok sikert kívánva zárták le a köztük dúló eddigi harcot, versenyt. A korrekt hozzáállás nevében sok szerencsét kívántak egymásnak és így tekintettek előre az álomrandira, amelynek elérkezett az ideje. A pénteki fináléban kiderül, hogy Nagy Ő Stohl András kit választ maga mellé – egy ország figyeli feszülten, hogy a tüzes Kiara Lord fiatal és örökké nyüzsgő személyisége, vagy Kriszta higgadt, megfontolt és nyugodt lénye tűnik számára a hosszú és boldog párkapcsolat alapjának. A Nagy Ő 2026-os évada tehát a fináléhoz érkezett, ma este lehull a lepel az álompárról.

