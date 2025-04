Kemény vádak: pokoli gyermekkoráról vallott Tom Hanks lánya, máig nem tudta feldolgozni az akkor történteket

Ebben garantáltan nem lesz köszönet: Tom Hanks lánya, a 42 éves Elizabeth Ann Hanks eddig hallgatott, most azonban mindent a világ elé tár, legfőképp azt, milyen traumákkal küzd a mai napig a gyermekkorából adódóan. E.A. Hanks mindezt egy önéletrajzi könyv formájában teszi, ami (mint az lenni szokott) hemzseg a botrányos kijelentésektől. Vallomása szerint édesanyja mentális betegsége és az átélt gyerekkori bántalmazások pokollá tették a gyermekkorát.

Tom Hanks lánya, Elizabeth Ann oldalán a 2020-as Golden Globe-on Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kitálalt Tom Hanks lánya: ezt élte át anyja mellett

Tom Hanks első házasságából Susan Dillingham, azaz művésznevén Samantha Lewes színésznővel két gyermeke született: Colin és Elizabeth Ann. A lányt az édesanyja nevelte (aki végül 2002-ben hunyt el), azonban cseppet sem volt boldog, irigylésre méltó gyerekkora. E.A. Hanks máig küszködik az elhanyagoltság miatti hátrányokkal: személyes higiéniája sosem volt a legjobb, és sokáig nem is tudta például, hogy hányszor kellene fogat mosni, és miért, mert nem volt, aki elmagyarázza neki. Ugyanígy újdonság volt számára, hogy egy normális családnál van otthon étel. És akkor még a fizikai bántalmazásokról nem is beszéltünk, amit anyja elkövetett. Ugyan nem ütötte meg, de így sem volt rózsás a helyzet:

Lökdösött, rázott, a hajamat tépte, és egyszer vagy kétszer bezárt a szekrénybe... Azt mondta, hogy férfiak rejtőznek a szekrényében, akik arra várnak, hogy elaludjunk, majd kijöjjenek és szörnyű dolgokat tegyenek

– idéz a The 10: A Memoir of Family and the Open Road című könyvből az Origo.

E.A. Hanks a memoárban elárulja: anyja valószínűleg nem diagnosztizált bipoláris zavarban szenvedett, amely extrém paranoiás és téveszmés epizódokkal járt. Állapota akkor kezdett el igazán rosszra fordulni, amikor a lány 14 éves volt. A tinilány végül az apjához, Tom Hankshez, illetve annak második feleségéhez, Rita Wilsonhoz költözött.