David Beckham szívszorító üzenetet küldött fiának, Brooklynnak

A volt futballista csak úgy, ahogy korábban a pályán sem, a magánéletében sem adja fel. David Beckham Instagram-oldalán keresztül próbált meg üzenni Brooklyn Beckhamnek, bízva abban, hogy fia végre megbékél és visszatér a családjához.
A volt futballista egy megható gesztust tett annak érdekében, hogy kiengesztelje legidősebb fiát. David Beckham Instagram-oldalán osztott meg egy képet, amelyen a régi futball cipői láthatóak. A bejegyzés érdekessége, hogy mindegyik cipőn rajta vannak a gyermekei - Brooklyn, Cruz, Romeo és Harper - nevei. A poszt sok rajongó szerint visszafogott, mégis nagyon mély hangvételű volt. David Beckham így próbálta fia tudtára adni, hogy továbbra is része az életének és a szívének, függetlenül a jelenlegi konfliktustól. A gesztus különösen megható volt, mert nem tartalmazott sem vádat, sem magyarázkodást, csupán emlékeztetett a közös múltra és az apa-fia közötti különleges kapcsolatra.
A Beckham-család konfliktusa nem egyik napról a másikra robbant ki, hanem hosszabb idő alatt mélyült el. A feszültség gyökerei egészen Brooklyn Beckham esküvőjéig nyúlnak vissza, amikor feleségül vette Nicola Peltzet. Az esküvőt követően egyre több pletyka látott napvilágot arról, hogy Victoria Beckham és menye között végig feszült volt a viszony, amit a család hosszú ideig igyekezett a nyilvánosság elől eltitkolni. Az elmúlt időszakban azonban Brooklyn Beckham megtörte a csendet, és közösségi médiában tett nyilatkozatával egyértelművé tette, hogy nem kíván kibékülni családjával. A legidősebb Beckham fiú szerint ugyanis szülei túlzott kontrollt gyakoroltak felette, és a nyilvánosság előtt gyakran olyan képet festettek a családról, amely nem tükrözte a valós érzelmi állapotokat.
A helyzetet pedig csak tovább súlyosbította, amikor Brooklyn több olyan tetoválását is eltávolíttatta vagy átalakíttatta, amelyek korábban a szüleihez, különösen apjához, David Beckhamhez kötődtek. Ez a lépés pedig sokak számára azt bizonyította, hogy a konfliktus jóval mélyebb, mint egy egyszerű családi nézeteltérés.
