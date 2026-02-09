Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
David Beckham szívszorító üzenetet küldött fiának, Brooklynnak

David Beckham
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 18:15
családi drámaNicola PeltzBeckham-családBrooklyn BeckhamVictoria Beckham
A volt futballista mindent megtesz azért, hogy visszakapja fiát. David Beckham Instagram-oldalán próbált üzenni Brooklynnak, hátha így megbékél majd.
A volt futballista csak úgy, ahogy korábban a pályán sem, a magánéletében sem adja fel. David Beckham Instagram-oldalán keresztül próbált meg üzenni Brooklyn Beckhamnek, bízva abban, hogy fia végre megbékél és visszatér a családjához.

David Beckham mindent megtesz annak érdekében, hogy fia, Brooklyn Beckham, kibéküljön vele
Fotó: PA /  Northfoto

Mit tudunk eddig a Beckham családi botrányról?

  • Brooklyn Beckham Instagram-oldalán több oldalas nyilatkozatot adott ki, amelyben súlyos vádakkal illette szüleit
  • A legidősebb Beckham fiú szerint szülei, David és Victoria Beckham túlságosan kontroll alatt tartották őt gyerekkorában, illetve nem fogadták be feleségét a családba
  • A konfliktus Brooklyn Beckham esküvőjén robbant ki először, ahol Victoria Beckham szabotálta Nicola Peltz esküvői ruháját és az ifjú pár első táncát
  • David Beckham egy nappal később reagált fia vádjaira, véleménye szerint a gyerekek olykor hibáznak
  • Nicola Peltz apja, Nelson is reagált, ő megvédte a fiatal párt a Beckham családdal szemben
  • Brooklyn Beckham azóta is folyamatos csapásokat mér családjára, már több - a családtagjaihoz köthető - tetoválását is eltüntette a testéről
  • A legidősebb Beckham fiú ezzel is azt próbálja bizonygatni, hogy nem hajlandó kibékülni a családjával.

David Beckham szívszorító üzenetet küldött fiának

A volt futballista egy megható gesztust tett annak érdekében, hogy kiengesztelje legidősebb fiát. David Beckham Instagram-oldalán osztott meg egy képet, amelyen a régi futball cipői láthatóak. A bejegyzés érdekessége, hogy mindegyik cipőn rajta vannak a gyermekei - Brooklyn, Cruz, Romeo és Harper - nevei. A poszt sok rajongó szerint visszafogott, mégis nagyon mély hangvételű volt. David Beckham így próbálta fia tudtára adni, hogy továbbra is része az életének és a szívének, függetlenül a jelenlegi konfliktustól. A gesztus különösen megható volt, mert nem tartalmazott sem vádat, sem magyarázkodást, csupán emlékeztetett a közös múltra és az apa-fia közötti különleges kapcsolatra.

Brooklyn Beckham súlyos vádakkal illette szüleit a több oldalas nyilatkozatában
Fotó: PA /  Northfoto

A Beckham családi dráma kirobbanása

A Beckham-család konfliktusa nem egyik napról a másikra robbant ki, hanem hosszabb idő alatt mélyült el. A feszültség gyökerei egészen Brooklyn Beckham esküvőjéig nyúlnak vissza, amikor feleségül vette Nicola Peltzet. Az esküvőt követően egyre több pletyka látott napvilágot arról, hogy Victoria Beckham és menye között végig feszült volt a viszony, amit a család hosszú ideig igyekezett a nyilvánosság elől eltitkolni. Az elmúlt időszakban azonban Brooklyn Beckham megtörte a csendet, és közösségi médiában tett nyilatkozatával egyértelművé tette, hogy nem kíván kibékülni családjával. A legidősebb Beckham fiú szerint ugyanis szülei túlzott kontrollt gyakoroltak felette, és a nyilvánosság előtt gyakran olyan képet festettek a családról, amely nem tükrözte a valós érzelmi állapotokat. 

Brooklyn Beckham a nyilatkozata óta is újabb és újabb csapásokat mér családjára
Fotó: Veeren -Christophe Clovis / Bestimage /  Northfoto

Brooklyn Beckham nem hajlandó békülni a családjával

A helyzetet pedig csak tovább súlyosbította, amikor Brooklyn több olyan tetoválását is eltávolíttatta vagy átalakíttatta, amelyek korábban a szüleihez, különösen apjához, David Beckhamhez kötődtek. Ez a lépés pedig sokak számára azt bizonyította, hogy a konfliktus jóval mélyebb, mint egy egyszerű családi nézeteltérés. 

 

