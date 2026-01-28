A Beckham család csak egy feltétellel békülne ki Brooklynnal

David és Victoria Beckham hajlandó lenne kibékülni legidősebb fiukkal, Brooklynnal, egy feltétellel. A világhírű sztárpár állítólag csak akkor nyitna újra fiúk felé, ha a felesége, Nicola Peltz nem venne részt ebben a békülési folyamatban. A legidősebb Beckham fiú azonban határozottan elutasítja ezt az ultimátumot, és továbbra is felesége mellett áll.
Egy bennfentes a People-nek azt nyilatkozta, hogy David és Victoria Beckham továbbra is szeretnék rendezni a kapcsolatukat Brooklynnal, ám ehhez egy szigorú feltételt szabtak: a kibékülésből kizárnák fiúk feleségét, Nicola Peltz-t. A szülők állítólag úgy vélik, a konfliktus forrása elsősorban a menyükhöz köthető, ezért csak nélküle látnak esélyt a békülésre.
Brooklyn Beckham azonban ezt az ultimátumot egyértelműen elutasítaná. A bennfentes szerint a legidősebb Beckham fiúnak a felesége a legfontosabb támasza, és nem hajlandó olyan helyzetbe belemenni, amelyben választania kell a családja és a házassága között. Szerinte ez a feltétel nem a megbékélést szolgálja, hanem tovább mélyíti a szakadékot közte és szülei között:
Ez nem olyan ultimátum, amelynek engedni fog. Brooklyn úgy érzi, az elmúlt három évben több támogatást kapott a feleségétől, mint egész életében a szüleitől.
Ettől függetlenül a családhoz közeli forrás szerint 'David és Victoria Beckham úgy vélik, hogy idővel Brooklyn visszatér majd, de addig nem tehetnek semmit'.
A Beckham családi dráma jelenleg megoldatlan. Bár David és Victoria Beckham nem nyilatkoznak nyilvánosan a konfliktusról, források szerint továbbra is fájdalmas számukra a kapcsolat megszakadása fiukkal. Ugyanakkor nem hajlandók visszavonni a feltételüket, mert úgy érzik, csak így védhetik meg a család egységét. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eközben látszólag boldog és stabil házasságban élnek, amit gyakran meg is osztanak a közösségi médiában. A legidősebb Beckham fiú egyelőre úgy tűnik tartja magát a nyilatkozatához, mi szerint nem hajlandó békülni a családjával.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.