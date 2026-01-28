Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
A Beckham család csak egy feltétellel békülne ki Brooklynnal

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 20:55
David és Victoria Beckham nyitottak a békülésre, mindössze egy feltételük van. Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz nem lehet részese ennek a folyamatnak.
David és Victoria Beckham hajlandó lenne kibékülni legidősebb fiukkal, Brooklynnal, egy feltétellel. A világhírű sztárpár állítólag csak akkor nyitna újra fiúk felé, ha a felesége, Nicola Peltz nem venne részt ebben a békülési folyamatban. A legidősebb Beckham fiú azonban határozottan elutasítja ezt az ultimátumot, és továbbra is felesége mellett áll.

Beckham szülők vissza akarják kapni legidősebb fiúkat
Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage /  Northfoto

Mi történt eddig a Beckham családban?

  • Brooklyn Beckham több oldalas nyilatkozatot rakott ki az Instagram oldalára, amelyben súlyos vádakat fogalmazott  meg szüleivel szemben
  • Azt állítja a szülei, Victoria és David Beckham, manipulálták a sajtót és teljes mértékben elutasították a feleségét
  • A konfliktus Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén robbant ki először
  • David Beckham reagált fia nyilatkozatára, véleménye szerint 'a gyerekek olykor hibáznak'
  • Egy a családhoz közeli ismerős szerint a Beckham szülők hajlandóak lennének a békülésre, egyetlen feltétellel. 

 

Beckham család csak egy feltétellel békülne ki Brooklyn-nal

Egy bennfentes a People-nek azt nyilatkozta, hogy David és Victoria Beckham továbbra is szeretnék rendezni a kapcsolatukat Brooklynnal, ám ehhez egy szigorú feltételt szabtak: a kibékülésből kizárnák fiúk feleségét, Nicola Peltz-t. A szülők állítólag úgy vélik, a konfliktus forrása elsősorban a menyükhöz köthető, ezért csak nélküle látnak esélyt a békülésre.  

Brooklyn Beckham-nek a felesége a legfontosabb támasza
Fotó: PA /  Northfoto

Brooklyn Beckham hallani sem akar róla

Brooklyn Beckham azonban ezt az ultimátumot egyértelműen elutasítaná. A bennfentes szerint a legidősebb Beckham fiúnak a felesége a legfontosabb támasza, és nem hajlandó olyan helyzetbe belemenni, amelyben választania kell a családja és a házassága között. Szerinte ez a feltétel nem a megbékélést szolgálja, hanem tovább mélyíti a szakadékot közte és szülei között:

Ez nem olyan ultimátum, amelynek engedni fog. Brooklyn úgy érzi, az elmúlt három évben több támogatást kapott a feleségétől, mint egész életében a szüleitől.

Ettől függetlenül a családhoz közeli forrás szerint 'David és Victoria Beckham úgy vélik, hogy idővel Brooklyn visszatér majd, de addig nem tehetnek semmit'. 

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a családi dráma közben is látszólag boldog és stabil házasságban élnek
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE /  Northfoto

Beckham család jövője

A Beckham családi dráma jelenleg megoldatlan. Bár David és Victoria Beckham nem nyilatkoznak nyilvánosan a konfliktusról, források szerint továbbra is fájdalmas számukra a kapcsolat megszakadása fiukkal. Ugyanakkor nem hajlandók visszavonni a feltételüket, mert úgy érzik, csak így védhetik meg a család egységét. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eközben látszólag boldog és stabil házasságban élnek, amit gyakran meg is osztanak a közösségi médiában. A legidősebb Beckham fiú egyelőre úgy tűnik tartja magát a nyilatkozatához, mi szerint nem hajlandó békülni a családjával. 

 

 

