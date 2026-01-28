A Beckham család csak egy feltétellel békülne ki Brooklynnal

David és Victoria Beckham hajlandó lenne kibékülni legidősebb fiukkal, Brooklynnal, egy feltétellel. A világhírű sztárpár állítólag csak akkor nyitna újra fiúk felé, ha a felesége, Nicola Peltz nem venne részt ebben a békülési folyamatban. A legidősebb Beckham fiú azonban határozottan elutasítja ezt az ultimátumot, és továbbra is felesége mellett áll.

Beckham szülők vissza akarják kapni legidősebb fiukat

Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage / Northfoto

Mi történt eddig a Beckham családban? Brooklyn Beckham több oldalas nyilatkozatot rakott ki az Instagram oldalára, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben

több oldalas nyilatkozatot rakott ki az Instagram oldalára, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben Azt állítja a szülei, Victoria és David Beckham , manipulálták a sajtót és teljes mértékben elutasították a feleségét

, manipulálták a sajtót és teljes mértékben elutasították a feleségét A konfliktus Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén robbant ki először

esküvőjén robbant ki először David Beckham reagált fia nyilatkozatára, véleménye szerint ' a gyerekek olykor hibáznak'

reagált fia nyilatkozatára, véleménye szerint ' Egy a családhoz közeli ismerős szerint a Beckham szülők hajlandóak lennének a békülésre, egyetlen feltétellel.

Beckham család csak egy feltétellel békülne ki Brooklyn-nal

Egy bennfentes a People-nek azt nyilatkozta, hogy David és Victoria Beckham továbbra is szeretnék rendezni a kapcsolatukat Brooklynnal, ám ehhez egy szigorú feltételt szabtak: a kibékülésből kizárnák fiúk feleségét, Nicola Peltz-t. A szülők állítólag úgy vélik, a konfliktus forrása elsősorban a menyükhöz köthető, ezért csak nélküle látnak esélyt a békülésre.

Brooklyn Beckhamnek a felesége a legfontosabb támasza

Fotó: PA / Northfoto

Brooklyn Beckham hallani sem akar róla

Brooklyn Beckham azonban ezt az ultimátumot egyértelműen elutasítaná. A bennfentes szerint a legidősebb Beckham fiúnak a felesége a legfontosabb támasza, és nem hajlandó olyan helyzetbe belemenni, amelyben választania kell a családja és a házassága között. Szerinte ez a feltétel nem a megbékélést szolgálja, hanem tovább mélyíti a szakadékot közte és szülei között:

Ez nem olyan ultimátum, amelynek engedni fog. Brooklyn úgy érzi, az elmúlt három évben több támogatást kapott a feleségétől, mint egész életében a szüleitől.

Ettől függetlenül a családhoz közeli forrás szerint 'David és Victoria Beckham úgy vélik, hogy idővel Brooklyn visszatér majd, de addig nem tehetnek semmit'.