PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 20:20
A Grace Klinika szívtipró sebészeként lett világhírű. A karaktere már régen eltűnt, de az őt alakító színész, Patrick Dempsey továbbra is keresett – talán mert az évek egyre vonzóbbá teszik amúgy is sármos megjelenését.

A hazánkban is kedvelt Grace Klinika dr. Derek Shepherdjeként elhíresült színésznek 57 éves korában ítélte oda a People Magazin az év legszexibb férfija címet. A hízelgő elismerést a lap évről évre kiosztja. A hír először sokkolta Patrick Dempsey-t, aztán azt hitte, hogy csak vicc.

Patrick Dempsey: "A srácaim tartanak fiatalon"
Patrick Dempsey 60 évesen is dögös
Fotó: Don Arnold / Hot magazin!/ Getty images

Patrick Dempsey mostmár nem "koszorúslány"

Tízszer voltam a jelöltek között, de mindig én voltam a »koszorúslány«!” – poénkodott akkor Dempsey. 

Már nem gondoltam, hogy győzhetek, és most enyém a korona! Ha a gyerekeim megtudják, hogy én vagyok a legszexibb pasi, csúfolnak majd, és mondanak száz okot, hogy miért nem lehetek én a győztes. De nem bánom: a srácaim tartanak fiatalon!

– nyilatkozta a színész.

A napokban a 60. születésnapját ünneplő színésznek az elmúlt évek nemcsak több nevetőráncot hoztak, hanem jobbnál jobb szerepeket is. Ám amíg a karrierje kezdettől magasra ívelt, a szerelmi élete sosem volt túl szerencsés.

Hot feltöltés Patrick Dempsey: "A srácaim tartanak fiatalon"
A Ferrari című film 2023 végi, Los Angeles-i premierjén Dempsey a feleségével, a lányával és az ikerfiaival együtt pózolt a fotósoknak
Fotó: Eric Charbonneau / Hot magazin!/ Getty images

Patrick Dempsey házasságai

Élete egyik legnehezebb időszaka az első, nála 27 évvel idősebb feleségéhez, Rochelle Parkerhez köti. Az 1994-es válásukkor a nő bántalmazással vádolta, ám Dempseyt ártatlannak találták. A második házassága 1999 nyarán köttetett. Jillian Fink fodrász 2002-ben szülte meg a lányukat, Talulát, az ikerfiaik, Darby és Sullivan 2007-ben érkeztek. Csakhogy Dempsey folyton dolgozott, így 2015 elején Jill beadta a válókeresetet. Patrick kérésére párterápiára jártak, majd a színész otthagyta a Grace Klinikát, és kibékültek.

– Nem voltam hajlandó lemondani a házasságunkról! Nekem igenis fontos a család, emiatt döntöttem úgy, hogy kevesebb felkérésre mondok igent. Idén huszonhét éves házasok leszünk Jill-lel. Hogy mi a titok? Kommunikálni kell, nyitottnak maradni, sosem feladni és persze sokat szeretkezni! – kacsintott a még mindig dögös szívtipró.

Jótékony híresség

A színész profi autóversenyzőként több bajnokságon vett már részt, a tudását be is mutatta a Ferrari című filmben. A sportkocsik mellé vesz veterán autókat és ingatlanokat is, ám számára a jótékonyság a legfontosabb. Miután az édesanyjánál 1997-ben rákot diagnosztizáltak, megalapította Maine-ben a Dempsey Központot, amely ingyen ellátást nyújt a rákbetegeknek.

Fotó:  hot! magazin

 

 

