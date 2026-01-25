Patrick Dempsey: „A srácaim tartanak fiatalon!”

A hazánkban is kedvelt Grace Klinika dr. Derek Shepherdjeként elhíresült színésznek 57 éves korában ítélte oda a People Magazin az év legszexibb férfija címet. A hízelgő elismerést a lap évről évre kiosztja. A hír először sokkolta Patrick Dempsey-t, aztán azt hitte, hogy cHot feltöltésPatrick Dempsey: "A srácaim tartanak fiatalon"sak vicc.

Patrick Dempsey 60 évesen is dögös

Fotó: Don Arnold / Hot magazin!/ Getty images

Patrick Dempsey mostmár nem "koszorúslány"

„Tízszer voltam a jelöltek között, de mindig én voltam a »koszorúslány«!” – poénkodott akkor Dempsey.

Már nem gondoltam, hogy győzhetek, és most enyém a korona! Ha a gyerekeim megtudják, hogy én vagyok a legszexibb pasi, csúfolnak majd, és mondanak száz okot, hogy miért nem lehetek én a győztes. De nem bánom: a srácaim tartanak fiatalon!

– nyilatkozta a színész.

A napokban a 60. születésnapját ünneplő színésznek az elmúlt évek nemcsak több nevetőráncot hoztak, hanem jobbnál jobb szerepeket is. Ám amíg a karrierje kezdettől magasra ívelt, a szerelmi élete sosem volt túl szerencsés.

A Ferrari című film 2023 végi, Los Angeles-i premierjén Dempsey a feleségével, a lányával és az ikerfiaival együtt pózolt a fotósoknak

Fotó: Eric Charbonneau / Hot magazin!/ Getty images

Patrick Dempsey házasságai

Élete egyik legnehezebb időszaka az első, nála 27 évvel idősebb feleségéhez, Rochelle Parkerhez köti. Az 1994-es válásukkor a nő bántalmazással vádolta, ám Dempseyt ártatlannak találták. A második házassága 1999 nyarán köttetett. Jillian Fink fodrász 2002-ben szülte meg a lányukat, Talulát, az ikerfiaik, Darby és Sullivan 2007-ben érkeztek. Csakhogy Dempsey folyton dolgozott, így 2015 elején Jill beadta a válókeresetet. Patrick kérésére párterápiára jártak, majd a színész otthagyta a Grace Klinikát, és kibékültek.

– Nem voltam hajlandó lemondani a házasságunkról! Nekem igenis fontos a család, emiatt döntöttem úgy, hogy kevesebb felkérésre mondok igent. Idén huszonhét éves házasok leszünk Jill-lel. Hogy mi a titok? Kommunikálni kell, nyitottnak maradni, sosem feladni és persze sokat szeretkezni! – kacsintott a még mindig dögös szívtipró.