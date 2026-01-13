60 éves lett A Grace klinika szexi silver fox sztárja: Patrick Dempsey a haverja anyját vette el feleségül

A Grace klinika, a Bridget Jones babát vár, a Bűbáj vagy a Dexter: Eredendő bűn sztárja 60 éves lett. Te tudtad Patrick Dempsey-ről az alábbi érdekességeket?
Az édesapja ugyanis eredetileg ilyen vezetéknévvel született, és csak később vette fel az őt örökbefogadó nevelőapja nevét, a Dempsey-t. Mint ebből is sejthető, a színész apai ágon főként német felmenőkkel rendelkezik, de angol, skót, sőt távoli svéd gyökerei is vannak. Többek között a skót származása miatt lett a Glasgow Rangers labdarúgócsapat szurkolója.
Mindkettőt versenyszerűen űzte Maine államban töltött gyerekkora során. Síelésből állami bajnok lett, és az olimpiai válogatott csapattagságért is küzdött, zsonglőrködésben pedig csak Anthony Gatto tudta legyőzni, aki később a műfaj legendájává vált. Miután a színészi pályát választotta, a síelés továbbra is megmaradt örök hobbijának.
12 éves korában diagnosztizálták diszlexiával, ami komoly hátrányt jelentett számára a tanulmányai során, és a színészi munkáját is megnehezíti a szövegtanuláskor. Ő azonban úgy véli, a diszlexia is hozzájárult ahhoz, hogy megtanulja: mindenért keményen meg kell küzdenie, és soha nem szabad feladnia.
Karrierje kezdetén hamar bekerült a jóképű szívtipró skatulyájába olyan mozifilmek révén, mint A bum-bum kölyök, a Vannak lányok… vagy az Örömkölyök. Később mégis a televízió hozta meg számára a világhírt: A Patrick Dempsey Grace klinikában 247 epizódon keresztül alakította a sármos Dr. Derek Shepherdöt. Pedig nem sokon múlt, hogy egy másik neves kórházsorozatban tűnjön fel: sokáig versenyben volt Dr. Chase szerepéért is a Doktor House-ban.
Élete során kétszer nősült meg, és egyik házassága sem volt éppen szokványos. Első esküvőjekor ő 21, míg a menyasszony 48 éves volt: saját menedzserét, Rocky Parkert vette el feleségül. Ezzel egyik legjobb barátja, a nála ráadásul egy évvel idősebb Corey Parker hivatalosan a mostohafia lett.
Első házassága közel hét évig tartott, majd 1999-ben következett a második feleség, Jillian Fink sminkes. Három közös gyermekük született, és 2015-ben már úgy tűnt, végleg különválnak útjaik – a hivatalos válási eljárást is elindították. Egy évvel később azonban bejelentették, hogy mégis együtt folytatják, és azóta is sikerrel működik a kapcsolatuk.
Gyűjti a régi autókat és a versenygépeket – ráadásul nem csak a garázsában: tulajdonostárs egy IndyCar-csapatban, és maga is több versenyen ült már a volán mögött. Saját bevallása szerint az autóversenyzés még a színészetnél is nagyobb élvezetet jelent számára.
A Bridget Jones babát vár című filmben Colin Firth szerelmi riválisát alakította, és az angol színész szerint Patrick Dempsey karaktere sokkal fenyegetőbb ellenfél volt, mint korábban Hugh Grant figurája. Az előző filmekben Mr. Darcy nem érezte úgy, hogy vetélytársa jobb lenne nála, itt viszont egy sármos „jófiúval” kellett szembenéznie – ami sokkal veszélyesebb kihívás.
A People magazin minden évben megnevezi a világ legszexibb férfiját, és a nagy figyelemmel kísért lista 2023-ban Patrick Dempseyt hozta ki győztesként. Korábbi évekből ráadásul két második helyezéssel is büszkélkedhet.
Az elmúlt két évét a Dexter: Eredendő bűn című sorozat határozta meg, amelyben állandó szereplőként tűnt fel. Már elkészült, és idén érkezik főszereplésével a Memory of a Killer című széria, amelyben Alzheimer-kórral küzdő bérgyilkost alakít. Emellett hamarosan visszatér a 2023-as horrorfilmje, a Hullaadás folytatásában is.
