60 éves lett A Grace klinika szexi silver fox sztárja: Patrick Dempsey a haverja anyját vette el feleségül

A Grace klinika, a Bridget Jones babát vár, a Bűbáj vagy a Dexter: Eredendő bűn sztárja 60 éves lett. Te tudtad Patrick Dempsey-ről az alábbi érdekességeket?

Patrick Dempsey 60 éves lett / Fotó: Bruno Bebert / Bestimage

Patrick Dempsey színész és Megcsábító

Hívhatnák akár Schlossnaglénak is

Az édesapja ugyanis eredetileg ilyen vezetéknévvel született, és csak később vette fel az őt örökbefogadó nevelőapja nevét, a Dempsey-t. Mint ebből is sejthető, a színész apai ágon főként német felmenőkkel rendelkezik, de angol, skót, sőt távoli svéd gyökerei is vannak. Többek között a skót származása miatt lett a Glasgow Rangers labdarúgócsapat szurkolója.

Síeléssel és zsonglőrködéssel telt a gyerekkora

Mindkettőt versenyszerűen űzte Maine államban töltött gyerekkora során. Síelésből állami bajnok lett, és az olimpiai válogatott csapattagságért is küzdött, zsonglőrködésben pedig csak Anthony Gatto tudta legyőzni, aki később a műfaj legendájává vált. Miután a színészi pályát választotta, a síelés továbbra is megmaradt örök hobbijának.

Hálás a diszlexiáért

12 éves korában diagnosztizálták diszlexiával, ami komoly hátrányt jelentett számára a tanulmányai során, és a színészi munkáját is megnehezíti a szövegtanuláskor. Ő azonban úgy véli, a diszlexia is hozzájárult ahhoz, hogy megtanulja: mindenért keményen meg kell küzdenie, és soha nem szabad feladnia.

Diszlexiás a színész / Fotó: Moviestore

Nem sokon múlt, hogy egy másik híres kórházsorozatba kerüljön

Karrierje kezdetén hamar bekerült a jóképű szívtipró skatulyájába olyan mozifilmek révén, mint A bum-bum kölyök, a Vannak lányok… vagy az Örömkölyök. Később mégis a televízió hozta meg számára a világhírt: A Patrick Dempsey Grace klinikában 247 epizódon keresztül alakította a sármos Dr. Derek Shepherdöt. Pedig nem sokon múlt, hogy egy másik neves kórházsorozatban tűnjön fel: sokáig versenyben volt Dr. Chase szerepéért is a Doktor House-ban.

A haverja anyját vette el feleségül

Élete során kétszer nősült meg, és egyik házassága sem volt éppen szokványos. Első esküvőjekor ő 21, míg a menyasszony 48 éves volt: saját menedzserét, Rocky Parkert vette el feleségül. Ezzel egyik legjobb barátja, a nála ráadásul egy évvel idősebb Corey Parker hivatalosan a mostohafia lett.