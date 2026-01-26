Paris Hilton mentális betegségéről vallott: „Mintha egy démon lenne az elmédben”

Paris Hilton neve hosszú éveken át a luxus, a bulizás és a gondtalan celebvilág szinonimája volt, ám a felszín mögött komoly mentális küzdelmek húzódtak meg. A világhírű médiaszemélyiség nemrég őszintén megnyílt arról, hogyan befolyásolta az életét az ADHD és az ahhoz gyakran társuló érzelmi diszreguláció (RSD).

Paris Hilton ADHD-járól és az ezzel járó érzékenységéről vallott

(Fotó: Billy Bennight/Northfoto)

Paris Hilton mentális betegségéről vallott

A 44 éves örökösnő Lauryn Bosstick és Michael Bosstick podcast műsorában őszintén megnyílt a mentális problémáiról, amelyek az elmúlt években megkeserítették az életét. Paris Hilton ADHD diagnózisát csak felnőttkorában kapta meg, amihez utólag társult az úgynevezett elutasítás-érzékeny diszforia, röviden RSD is. Ez az állapot azt jelenti, hogy az érintett rendkívül erősen éli meg a kritikát vagy az elutasítás lehetőségét, sokszor akkor is, ha az csupán feltételezés. Paris Hilton úgy fogalmazott, az RSD olyan, mintha egy „belső hang” folyamatosan negatív gondolatokkal bombázná az embert.

Olyan, mintha egy démon lenne a fejedben, aki negatív dolgokat mond neked.

Egyetlen félreérthető pillantás vagy vélt kritika is mély érzelmi fájdalmat okozhat, ami jelentősen megnehezíti a mindennapokat. A sztár szerint ezek az érzések sokáig teljesen érthetetlenek voltak számára, mivel senki nem beszélt nyíltan az ADHD-ról és annak érzelmi hatásairól.

Paris Hilton korábban sokszor azt hitte, vele van a baj, mert túl érzékeny

(Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Paris Hilton a kritikák kereszttüzében

Paris Hilton karrierje a 2000-es évek elején robbant be, amikor a média könyörtelen figyelemmel követte minden lépését. Akkoriban azonban még nem volt tisztában azzal, hogy mentális állapota miatt sokkal érzékenyebben reagál a kritikákra és a nyilvános megítélésre. A folyamatos pletykák, bántó megjegyzések és félreértelmezések mély nyomot hagytak az önértékelésében. Gyerekként és fiatal felnőttként sokszor azt hitte, vele van a baj, mert „túl érzékeny”, miközben valójában egy kezeletlen mentális állapottal próbált megküzdeni. Ez a felismerés csak évekkel később hozott számára megkönnyebbülést.

Paris Hilton ADHD és RSD diagnózisát csak felnőttként kapta meg

(Fotó: PA/Northfoto)

Paris Hilton szeretne segíteni másokon

Ma már Paris Hilton tudatosan beszél a mentális egészség fontosságáról, és céljának tekinti, hogy felhívja a figyelmet az ADHD és az RSD létezésére. Úgy véli, a nyílt kommunikáció segíthet lebontani a mentális betegségekkel kapcsolatos tabukat, és támogatást nyújthat azoknak, akik hasonló problémákkal küzdenek.