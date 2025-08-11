Különleges pillanat: Paris Hilton megmutatta a gyermekeit!

A 43 éves örökösnő és botrányceleb, Paris Hilton immár kétgyermekes édesanya. Nemrég egy „Lake Life” feliratú Instagram-posztban osztott meg szívmelengető fotókat tóparti kiruccanásukról, bepillantást engedve rajongóinak új, bensőséges anyaszerepébe. Gyerkőcei, Phoenix és London együtt pancsoltak a vízben, napoztak a parton és élvezték a közös családi pillanatokat.
A nyaralás része volt a fagylaltozás és egy elegáns motorcsónakázás is, így az egész utazás a luxus és a családi meghittség tökéletes ötvözetének tűnt. Augusztus 2-án Hilton egy TikTok-videóban mutatta be gyerekei lenyűgöző Labubu plüssfigura-gyűjteményét. Ezek a játékok nemrég robbantották fel az internetet. Naná, hogy Paris is vett "párat" a gyerkőcöknek.
Paris Hilton és Carter Reum 2021 novemberében kötöttek házasságot egy fényűző Los Angeles-i birtokon. Első gyermekük, Phoenix, 2023. január 16-án született, majd alig egy évvel később, 2023 novemberében világra jött London. A „Paris in Love” sztárja már számos különleges pillanattal ajándékozta meg gyermekeit – például 44. születésnapján, februárban, amikor a kicsik rózsaszín „PARIS” melegítőben ünnepeltek vele – olvasható az EntertainmentNow cikkében.
Hilton neve először 2003 és 2007 között vált világszerte ismertté a The Simple Life című reality műsorban Nicole Richie oldalán. Azóta színésznőként, DJ-ként, vállalkozóként és aktivistaként is sikereket ért el, DJ-fellépéseiért akár egymillió dollárt is elkér. Tavaly decemberben ismét összeállt Richie-vel a „Paris & Nicole: The Encore” című műsorban.
