Ezt nem láttuk jönni: Mia Khalifa és a Mr. Bean sztárja tényleg együtt vannak?

Nehéz elhinni, hogy Mia Khalifa és Rowan Atkinson együtt lennének. De mi van, ha mégis?

Közös fotón Mia Khalifa és Mr. Bean

Fotó: Instagram

Ha nem lenne ismerős Mia Khalifa neve, akkor eljött az idő, hogy megismerd a 21. század egyik legnagyobb felnőttfilmes sztárját. Ugyan már nem aktív, de a neve ugyanúgy benne van a köztudatban.

Khalifa 1993-ban született Bejrútban. Saját bevallása szerint konzervatív családba született. Hatással volt, rá az Egyesült Államokba költözés. Sötét bőre miatt sokat zaklatták, különösen a 2001. szeptember 11.-i támadások után.

A pletyka másik szereplője Rowan Atkinson, a 71 éves híres Brit színész. Mr. Bean karakterével vált igazán népszerűvé és ismertté. Azóta is több nagyjátékfilmben szerepelt, így nem idegen őt időről időre a mozivásznon látni.

De mit csinál Mia Khalifa és Mr. Bean együtt?

Ezt a kérdést teszi fel magának már napok óta az internet, miután a kettőjüket ábrázoló képek elárasztották az X-et és az Instagramot. Habár a képek maguk minden bizonnyal AI generáltak, nehéz olyan embert találni, aki legalább egy pillanatra ne hitt volna nekik.

Egyedül a párosítás az, ami a szituációról egyértelműen sugallja, hogy valami nincsen rendben... Voltak, akik elhitték, volt aki csak nevetett egy jót. Ez is tökéletes példa arra, hogy nem lehet mindent elhinni, amit az interneten látunk!

(via)