Nem könnyen szakad el Mr. Beantől: 71 éves lett Rowan Atkinson!

Rowan Atkinson
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 16:07
Johnny EnglishMr. Bean
Sikere a mai napig töretlen. A Netflixet is letarolta a 71 éves Rowan Atkinson.

Rowan Atkinson 71 éves, és még mindig képes tömegeket mozgatni modern, kicsit Chaplinnek a botladozásaira hajazó humorával, mint a felnőtt testbe zárt gyermek. Meglepő módon ezúttal nem is feltétlen a Mr. Beanre gondolunk, hanem A férfi a csecsemő ellen című minisorozatra, amely legutóbb a karácsonyi időszakban az egyik legnézettebb tartalom volt Netflixen, bizonyítva hogy Rowan Atkinson 2025-ben is hatalmas sikernek örvendett. A színész így már 45 éve játssza a felnőtt gyermek karaktert, pedig már évek óta próbál elszakadni tőle... valami mégis mindig visszarántja.

Rowan Atkinson a Johnny English bemutatóján
A Rowan Atkinson filmeken máig sokat szórakozunk (Fotó: Hein Hartmann)

Rowan Atkinson Netflixen letarolta a versenyzőket decemberben

Rowan Atkinson komikus oldalát a Fekete vipera sorozatban ismerhette meg először a nagyobb közönség. Ez egy történelmen átívelő, tipikus angol szellemességre építő vígjátéksorozat, amiben még Hugh Laurie is szerepet kapott korai éveiben. A sorozat okos volt, csípősen szarkasztikus, ahol a hangos hahotázás helyett inkább amolyan intellektuális szórakoztatás volt a középpontban. Jóllehet a szituációk jelentős része inkább a brit közönségnek szólt, a poénokkal a magyar közönség is képes volt rezonálni. Milyen különös, hogy Rowan Atkinson — hasonlóan Charlie Chaplinhez — alig beszélt a karrierje jelentős részében, de amikor szót adtak neki, azok mégis a legerősebben hatottak.

Ezt a Chaplin-energiát Rowan Atkinson javarészt Mr. Bean alteregójában élhette ki. Kevesen tudják, de a színész még egyetemi évei alatt dolgozta ki a figurát és legelőször színpadi környezetben adta elő. A brit televízió pedig csak évekkel később, 1990-ben adott lehetőséget a csetlő-botló felnőtt gyermek számára. Mr. Bean 15 epizódon keresztül forgatta fel környezetét, máig nevetünk azon, ahogy játszik a Teddy mackójával, ahogy saját magának tömi be a fogát, ahogy pisztollyal kapcsolja le a világítást, a teljesség igénye nélkül. A karakter igazi szenzáció lett, szinte körvonalából felismerjük egyedi testtartását, melyet reklámokban is gyakran láthattunk — legutóbb például egy Snickers reklámban, ahol egy nindzsa Mr. Beanné változik éhesen. A karakter ezen kívül egy saját, máig futó rajzfilmsorozatot is kapott, melyben a magyar Varga Studió is kivette a részét.

Mr. Bean a kilencvenes évek egyik legjellemzőbb figurája volt, ám ezt szépen lassan, tudatosan leépítette... bár nem egészen.

Már a 2000-res években látható volt, hogy a színész egyre kevesebb Mr. Bean szerepet vállal, helyette viszont láthattuk a Johnny Englishben... amely lényegében olyan, mintha Mr. Bean hirtelen James Bond lenne, szóval annyira azért mégsem távolodott el. Sőt, évekkel később Netflixen kétszer is a képernyő elé szegezte az embereket, először A férfi a méh ellen (Man vs. Bee), majd legutóbb A férfi a csecsemő ellen (Man vs. Baby) minisorozataival. Mindben lényegében Mr. Beant játszotta, csak... nem úgy hívták. Tette ezt úgy, hogy 2012-ben kifejezetten kimondta, hogy már nem akar Mr. Bean lenni. Mi lehet ennek az oka? A pénze nem fogyhatott el, hisz egy sportautó gyűjtő villamosmérnökről beszélünk. A probléma ennél sokkal személyesebb és senki nem gondolt volna rá.

Rowan Atkinson Man vs Baby sorozata is egy tipikus Mr. Bean sztori (Fotó: Netflix)

Rowan Atkinson nem bírja a felelősséget

Nem is olyan rég, 2025-ben a Daily Mailnek adott egy interjút, ahol kitért kifejezetten Mr. Bean szerepére és hogy hogyan tekint vissza rá:

Nem igazán szeretem eljátszani. A felelősség terhe egyszerűen nem kellemes. Számomra ez stresszes és fárasztó, szeretnék teljesen elhatárolódni tőle. Nem is nagyon szeretem az alkotás folyamatát — ez alól talán kivétel a Fekete Vipera, mert ott a felelősség több ember vállát nyomta és nem csak az enyémet

— ecsetelte Atkinson, majd hozzátette hogy elismeri, hogy a felnőtt testbe zárt gyerek témája alapból vicces, ezért számára nem meglepő a sikere.

Na jó, de mit jelent ez számunkra, a közönség számára? Röviden: Rowan Atkinson továbbra is alkot, Mr. Bean pedig nem halt meg, csak átalakult és különböző formákban köszön vissza a színész karrierjében.

 

 

