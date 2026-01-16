Most érkezett: lemondott a Lucasfilm vezére, nem akárki érkezik a helyére

Távozik a Disney tulajdonában lévő Lucasfilm éléről Kathleen Kennedy, aki producerként folytatja, és a cég élére Dave Filoni kerül - jelentette be helyi idő szerint a Disney.

Távozik a Disney tulajdonában lévő Lucasfilm éléről Kathleen Kennedy / Fotó: Lucasfilm

Közel tizennégy év után lemondott a Lucasfilm vezére

Kennedy 2012 óta vezette a Lucasfilmet, amikor a Disney felvásárolta a stúdiót. A 72 éves szakember vezetése alatt új Star Wars-trilógia jelent meg, és bemutatták a nagy sikerű Zsivány Egyest is, a Han Solo történetét bemutató Solo viszont megbukott a mozikban, ami miatt a cégnél aggódni kezdtek, hogy a rajongók belefáradhattak a folyamatos újításokba a Csillagok háborúja univerzumában. Az új Star Wars-filmek viszont 5,9 milliárd dollárt kaszáltak. A legsikeresebb Az ébredő erő volt, 2 milliárd dollár fölötti bevétellel.

Kennedyt George Lucas, a stúdió alapítója választotta ki utódául. A leköszönő producer Steven Spielberggel és Frank Marshallal az Amblin Entertainment alapítója is volt, és olyan filmeken is dolgozott, mint az E.T., a földönkívüli, a Jurassic Park és a Schindler listája.

Kathleen Kennedy is officially leaving Lucasfilm after 14 years.



This will be her last week as head of the studio pic.twitter.com/a5ZQEtpVAT — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 15, 2026

Bog Iger, a Disney elnök-vezérigazgatója a cég közleményében méltatta Kennedy vezetői és "látnoki" képességeit, valamint azt, ahogyan gondját viselte a Lucasfilmnek.

Mélységesen büszke vagyok mindarra, amit sikerült elérnünk

- idézte Kennedyt a Disney által kiadott kommüniké.

A most 51 éves Dave Filoni 2005-ben került a céghez, hogy animációs Star Wars-projekteket dolgozzon ki. Az ő bábáskodása mellett jött létre a Klónok háborúja sorozat, majd később az óriási sikerű Mandalóri és az Ahsoka is - írja az MTI.