Andor 2. évad: 5+1 érdekesség a sorozatról

Az Andor talán az egyik legkülönlegesebb alkotás a Star Wars-univerzumban – már csak azért is, mert mer más lenni, eltávolodik az alaptörténettől, így azok is bátran élvezhetik, akik egyáltalán nem jártasak ebben a világban. A sorozat nemcsak történetében és hangulatában tér el az eddig megszokott űreposztól, hanem a forgatás, és a koncepció kidolgozása során is számos egyedi döntés született. A Lucasfilm Emmy-jelölt sorozatának második évada április 23-tól látható a Disney+ platformon, melynek apropóján összegyűjtöttünk 5+1 érdekességet, amit még a legnagyobb rajongók sem biztos, hogy tudtak.

Andor (Diego Luna) és Bix Caleen (Adria Arjona) az Andor 2. évadában (Fotó: Lucasfilm Ltd™)

5+1 érdekesség a nagy visszatérő, az Andor című Star Wars-történetről

George Lucas sorozattervéből fejlődött önálló történetté

George Lucas a 2000-es évek elején egy nagyszabású, sötét hangulatú Star Wars-sorozaton dolgozott Underworld címmel, amely a Sith-ek bosszúja és az Egy új remény közötti időszakot mutatta volna be. Bár több mint ötven forgatókönyv, díszletek és jelmezek is készültek hozzá, a projekt túl drágának bizonyult. Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke azonban értékesnek tartotta a történeteket, ezért később új formában hasznosították őket: ebből született meg a Zsivány Egyes, amelynek sikere végül elvezetett az Andor sorozathoz.

Diego Luna még egyszer, utoljára elrepít minket egy messzi-messzi galaxisba (Fotó: Des Willie)

Tony Gilroy nem rajongó és pont ezért működik az Andor

Tony Gilroy, a sorozat alkotója nyíltan elismerte, hogy sosem volt nagy Star Wars-rajongó, épp ezért tudott teljesen kívülállóként, friss szemmel hozzányúlni a világhoz. Nem a mitológia, hanem az emberek, a hatalom és a döntések érdekelték. Ez az „érzelemmentes” megközelítés tette lehetővé, hogy az Andor szakítson a megszokott formulákkal, és valami radikálisan újat hozzon létre – egy politikai thriller köntösébe bújtatott karakterdrámát.

Genevieve O'Reilly is visszatér Mon Mothma szerepéhez (Fotó: Lucasfilm Ltd™)

Diego Luna viszont gyerekkorától imádja a Star Warst

A címszerepet játszó Diego Luna még gyerekkorában ismerkedett meg a Star Wars-univerzummal unokatestvéreinek köszönhetően, mely által ő maga is fan lett. Még egy Darth Vader táskája is volt, amit egészen tini koráig hordott.