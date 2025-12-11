Újabb bőrt húznak le a Star Wars-ról: Luke Skywalker és Darth Vader készülnek valamire

Az 1970-es évek végén útjára indított Star Wars-sorozat, azaz a Csillagok Háborúja a mai napig elképesztő népszerűségnek örvend. Számtalan film, klasszikus és animációs sorozat, valamint könyv szórakoztatja a rajongókat, akik a tömegtermelésnek köszönhetően akár meg is vásárolhatják kedvenc karaktereiket plüssként, matricaként vagy szoborként. A gépezet pörög, azonban mindig vannak újabb és újabb meghódítandó területek. A Lucasfilm Games, a Zero 36 Studio és a CCG Lab úgy döntött, hogy megérett a közösség egy vadonatúj Star Wars projektre. Ez a Csillagok Háborúja gyűjtögetős kártyajáték, azaz CCG, ami jelenleg fejlesztés alatt van.

Kártyajátékként tér vissza a Star Wars Fotó: Photo12 via AFP

Új területet hódít meg a Star Wars

„A Zero36 Stúdióval és a Lucasfilm Gamesszel közösen valami igazán izgalmasat alkotunk minden játékos és rajongó legnagyobb örömére — egy élményt, amely a messzi-messzi galaxist játékos szemüvegen át ünnepli” – mondta Cory Jones, a CCG Lab vezérigazgatója. „Küldetésünk, hogy olyan élményt hozzunk létre, amely visszaadja a Star Wars izgalmát, kalandját és esszenciáját — egy játékot, ami első pillanattól ismerős, mégis folyton tartogat meglepetéseket.”

Nemcsak a Star Wars oldalán forog minden a kártyák körül, hanem a CD Projekt RED egyik húzónevénél, a Cyberpunk 2077-nél és az Edgerunnersnél is. A népszerű akció-RPG-ből, valamint a Netflix valaha volt egyik legjobb animációs szériájából cserélgetős-gyűjtögetős kártyajáték készül. Night Citybe repít majd el mindenkit ez a különleges csomag, amely 2026-ban landol a Kickstarteren. Természetesen nem hiányozhat majd a kollekcióból Panam Palmer, Jackie Welles, Judy Alvares, Takemura Goro és Adam Smasher sem, sőt már most lehet kattintani az ingyenes Lucy kártyáért. Luke Skywalker és Darh Vader az egyik oldalon, David Martinez és V a másikon, a kártyások már most durranthatják a pezsgőt, mert 2026-ban ez a két projekt garantáltan nagyot szól majd!

