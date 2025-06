Romokban a házasságuk: Hailey Bieber már a jegygyűrűjét is levette

Már egy jó ideje Justin Bieber házassága miatt aggódnak a rajongók. Az pedig nem segített a helyzeten, hogy Hailey Bieber már a jegygyűrűjét sem hordja. A modellt két külön alkalommal is lefotózták úgy, hogy nem volt rajta a szerelmüket képviselő karika az ujján.

Hailey Bieber a csajos estéjére sem vette fel a jegygyűrűjét

Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto

Hailey Bieber már a jegygyűrűjét sem hordja

Hónapok óta arról szólnak a pletykák, hogy Justin Bieber házassága romokban van. Bár az énekes képviselője tagadta, hogy bármi gond lenne is Justin Bieber és Hailey Bieber között, a rajongókat ez mégsem nyugtatta meg. A modell pedig tovább szította a pletykákat azzal, hogy már a jegygyűrűjét sem hordja. Hailey Bieber-t két alkalommal is lefotózták New Yorkban úgy, hogy nem volt rajta az 500 ezer dolláros jegygyűrűje. Először a West Village-ben lévő The Commerce Inn-ben kapták lencsevégre, amikor épp reggelizett. Másodszor pedig a 28 éves Hailey Bieber-t aznap este Camila Morrone és Suki Waterhouse modellekkel fotózták le, amint egy csajos estére indultak az Upper East Side-on található Chez Fifi étterembe. Justin Bieber feleségén akkor sem volt a jegygyűrűje.

Romokban a házasságuk

Justin Bieber és Hailey Bieber válással kapcsolatos pletykája már jó ideje benne van a levegőben. Idén több olyan alkalom is volt, ami aggodalomra adott okot ezzel kapcsolatban. Az egyik ilyen eset az volt, amikor a szemfüles rajongók kiszúrták, hogy a 28 éves modell még márciusban kikövette férjét az Instagram-oldalán. A Rhode Skin alapítója akkor azt állította, hogy a követés törlése egy hiba miatt történt, amikor Justin Bieber deaktiválta és újra aktiválta a fiókját. A másik eset az volt, amikor Hailey Bieber egyedül jelent meg a Met-gála 2025-ön. A modell bús komor arccal, egyedül vonult be a vörös szőnyegen, amit végignézve az idei gála egyik legszomorúbb pillanata volt.

Justin Bieber és Hailey Bieber még 2018-ban kötötték össze az életüket, de a házasságuk miatt már akkor elkezdtek aggódni a rajongók

Fotó: Backgrid USA/Bestimage/Northfoto

Hailey Bieber múlt hónapban tiszta vizet öntött a pohárba

Hailey Bieber megelégelte, hogy a 2018-as házasságkötésük óta erről csámcsognak körülöttük az emberek, ezért múlt hónapban a Vouge-nak adott interjújában tisztázta a dolgokat a házasságával kapcsolatban.