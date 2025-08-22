Kiderült Justin Bieber házassági válságának igazi oka 

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Justin Bieber
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 16:15
Hónapok óta Hailey Bieberék kapcsolati problémáitól hangos a sajtó. Most végre kiderült, hogy mi volt a fő forrása Justin Bieber házassági válságának.
Justin Bieber új albuma nemcsak a toplistákat robbantotta fel, hanem a házasságát is megrengette. A Swag című album érzelmi mélységei olyan feszültségeket idéztek elő feleségével, Hailey Bieberrel, amelyre csaknem ráment a kapcsolatuk.

(Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber kapcsolata az elmúlt hónapokban komoly megpróbáltatásokon ment keresztül. Most pedig végre kiderült, hogy mi volt a fő oka a házassági válságuknak. A gondok egyik fő forrása nem más volt, mint Justin Bieber új albuma, a Swag, amely július 11-én jelent meg. Egy párhoz közel álló forrás nyilatkozta a Us Weekly magazinnak egy csütörtökön megjelent cikkben.

Az új zene létrehozásának intenzív koncentrációja és érzelmi terhe megterhelte a házasságukat.

A lemez készítése során ugyanis Justin Bieber teljesen elmerült az alkotásban, és a forrás szerint mindent kizárt maga körül.

Amikor dolgozik, képtelen a külvilágra figyelni, beleértve a feleségét is.

Ez a bezárkózás pedig fokozatosan eltávolította egymástól a házaspárt. Éppen ezért a dalok egy része, például a Walking Away, kifejezetten a kapcsolatban megélt nehézségekről szól.

(Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/ Northfoto)

A média figyelem is megnehezítette a helyzetüket

Mindemelett a házasságukban gondot jelentett Justin Bieber motiválatlansága is. Mivel minden energiáját a Swag albumra összpontosította, így nem maradt ereje arra, hogy a házasságára koncentráljon, legalábbis egy forrás szerint.

Hailey próbálta támogatni, de Justin sokszor teljesen elzárkózott.

Ez pedig csak fokozta a köztük lévő feszültséget. Ráadásul a hatalmas médiafigyelem sem segített, ami folyamatosan körbeveszi őket. 

Az új album megjelenése után rendeződött a házasságuk

A Swag című album azonban minden feszültség ellenére hatalmas siker lett. A dalok személyessége és őszintesége elnyerte a rajongók tetszését, Justin Bieber pedig mintha újra megtalálta volna önmagát, ahogy ő fogalmazott: visszanyerte a swag-jét. A lemez pozitív fogadtatása mindkét fél számára megkönnyebbülést hozott, és elindította őket a békülés útján. Justin Bieber és felesége jelenleg egy idahói birtokon tölt időt, távol a reflektorfénytől, ahol kisfiukkal, a hamarosan egyéves Jack Blues-szal próbálnak újra egymásra hangolódni. A természet közelsége, a családi idő és a nyugalom pedig úgy tűnik, segíti őket abban, hogy új alapokra helyezzék a kapcsolatukat.

 

 

 

