Itt az újabb sztárbalhé: Justin Bieber a felesége mellett áll

Hailey Bieber és Selena Gomez viszálya újabb fordulóponthoz érkezett, amikor Justin Bieber felesége egy interjúban burkoltan odaszúrt férje volt barátnőjének. A nyilvános szócsata annyira felkorbácsolta az indulatokat, hogy már Hailey Bieber férje sem tudta szó nélkül hagyni.

Justin Bieber még élvezi is a Hailey és Selena közötti feszültséget (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Justin Bieber teljes vállszélességgel a felesége mellett áll

A Hailey Bieber Selena Gomez viszály új fejezethez érkezett. Justin Bieber feleségének megjegyzésével ismét elindult egy lavina, amire már a férje is kénytelen volt reagálni. Egy névtelen forrás azt nyilatkozta, hogy az énekes egyértelműen felesége pártját fogja:

Justin bízik abban, hogy Hailey kimondja, amit mondani akar, és ha ez drámai helyzetbe sodorja őket, akkor ő vele tart, akár Selena-ról van szó, akár nem.

Továbbá hozzátette, hogy Justin Bieber közben élvezi azt, hogy a két nő miatta verseng egymással:

Hailey Bieber megjegyzése indította el az újabb lavinát (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Hailey Bieber keményen odaszólt Selena Gomez-nek

Hailey Bieber nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy nem érzi magát versenyben olyan emberekkel, 'akik nem inspirálják'. Bár neveket nem említett, a rajongók és a média gyorsan összekötötték a kijelentést Selena Gomez-zel, aki nemcsak Justin Bieber volt barátnője, hanem szintén saját szépségápolási márkával, a Rare Beauty-val, van jelen a piacon. Hailey Bieber Rhode Skin nevű brandje pedig ugyanabban az áruházláncban, a Sephora-ban kapható, mint Selena Gomez termékei.

A feszültség újra felszínre tört kettejük között, különösen azután, hogy Hailey Bieber sajtósa kijelentette, az interjúban elhangzott megjegyzés nem az énekesnő ellen irányult. Selena Gomez erre a közösségi médiában annyit reagált, hogy:

Legyetek kedvesek. Minden márka megérdemli az elismerést.

Selena Gomez-t nem érdekli már ez a cicaharc, ő boldog párkapcsolatban él a férjével, Benny Blanco-val (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Selena Gomez igyekszik kimaradni a konfliktusból

Selena Gomez, úgy tűnik, nem kíván részt venni a további szócsatákban. A közeli források szerint az énekesnő inkább arra törekszik, hogy méltósággal lépjen tovább, és ne reagáljon élesen Hailey Bieber megjegyzéseire. Selena Gomez közeli ismerőse úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy:

Selena azt mondja, hogy ő szeretne a nagyobb lenni ebben a helyzetben. Nem akarja tovább fokozni a drámát.

Selena Gomez jelenleg boldog párkapcsolatban él Benny Blanco-val, akivel nemrégiben össze is házasodtak. Azt mondják, az énekesnő inkább a magánéletére és karrierjére koncentrál, mintsem arra, hogy visszavágjon.