Itt az újabb sztárbalhé: Justin Bieber a felesége mellett áll

Hailey Bieber és Selena Gomez viszálya újabb fordulóponthoz érkezett, amikor Justin Bieber felesége egy interjúban burkoltan odaszúrt férje volt barátnőjének. A nyilvános szócsata annyira felkorbácsolta az indulatokat, hogy már Hailey Bieber férje sem tudta szó nélkül hagyni.
A Hailey Bieber Selena Gomez viszály új fejezethez érkezett. Justin Bieber feleségének megjegyzésével ismét elindult egy lavina, amire már a férje is kénytelen volt reagálni. Egy névtelen forrás azt nyilatkozta, hogy az énekes egyértelműen felesége pártját fogja:
Justin bízik abban, hogy Hailey kimondja, amit mondani akar, és ha ez drámai helyzetbe sodorja őket, akkor ő vele tart, akár Selena-ról van szó, akár nem.
Továbbá hozzátette, hogy Justin Bieber közben élvezi azt, hogy a két nő miatta verseng egymással:
Justin bízik abban, hogy Hailey kimondja, amit mondani akar, és ha ez drámai helyzetbe sodorja őket, akkor ő vele tart, akár Selenáról van szó, akár nem
Hailey Bieber nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy nem érzi magát versenyben olyan emberekkel, 'akik nem inspirálják'. Bár neveket nem említett, a rajongók és a média gyorsan összekötötték a kijelentést Selena Gomez-zel, aki nemcsak Justin Bieber volt barátnője, hanem szintén saját szépségápolási márkával, a Rare Beauty-val, van jelen a piacon. Hailey Bieber Rhode Skin nevű brandje pedig ugyanabban az áruházláncban, a Sephora-ban kapható, mint Selena Gomez termékei.
A feszültség újra felszínre tört kettejük között, különösen azután, hogy Hailey Bieber sajtósa kijelentette, az interjúban elhangzott megjegyzés nem az énekesnő ellen irányult. Selena Gomez erre a közösségi médiában annyit reagált, hogy:
Legyetek kedvesek. Minden márka megérdemli az elismerést.
Selena Gomez, úgy tűnik, nem kíván részt venni a további szócsatákban. A közeli források szerint az énekesnő inkább arra törekszik, hogy méltósággal lépjen tovább, és ne reagáljon élesen Hailey Bieber megjegyzéseire. Selena Gomez közeli ismerőse úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy:
Selena azt mondja, hogy ő szeretne a nagyobb lenni ebben a helyzetben. Nem akarja tovább fokozni a drámát.
Selena Gomez jelenleg boldog párkapcsolatban él Benny Blanco-val, akivel nemrégiben össze is házasodtak. Azt mondják, az énekesnő inkább a magánéletére és karrierjére koncentrál, mintsem arra, hogy visszavágjon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.