Hoppá! Volt férjének üzent Jennifer Lopez: "Tanulok és fejlődőm!"

Jennifer Lopez a minap az Up All Night show nyitókoncertjén utalt a volt férjére, Ben Affleckre. A Las Vegasban tartott fellépésen az énekesnő visszatekintett a szerelmi életére is.

Jennifer Lopez Ben Afflecknek üzent / Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos / Northfoto

A Caesars Palace-ban tartott fellépés során az 56 éves Lopez visszaemlékezett arra, mennyire megváltozott az élete az elmúlt évtizedben, mióta utoljára fellépett Vegasban.

Tudjátok, már tíz év telt el azóta, hogy utoljára itt jártam. Majdnem napra pontosan tíz év. Egy szempillantás alatt eltelt az idő, nem igaz? És ezalatt csak kétszer voltam férjnél

- mondta el a sztár.

Jennifer Lopez és Ben Affleck barátok maradtak?

Az énekesnő hozzátette, hogy minden rendben van közte és Affleck között, és csak viccelődik. Lopez ezután így nyilatkozott:

Minden rendben van. A jó hír az, hogy tanulok és fejlődőm, és a boldog korszakunkban járunk. A saját magam boldog korszakában járok.

Lopez 2002 és 2004 között alkotott egy párt az Argo sztárjával, az 53 éves Ben Affleckkel, miután a Gengszter románc című film forgatásán megismerkedtek. 2021-ben éledt fel újra a románcuk, majd 2022-ben összeházasodtak, ám a frigy nem tartott sokáig. Lopez 2024 augusztusában adta be a válókeresetet, két évvel a színész georgiai rezidenciáján tartott, nagyobb esküvőjük után.

Az énekesnő szerint egyébként sok tapasztalatot és bölcsességet szerzett ebből a kapcsolatból - erről még korábban így nyilatkozott:

Megváltoztatott. Segített abban, hogy úgy fejlődjek, ahogy arra szükségem volt.

A szakításuk óta Affleck és Lopez állítólag barátok maradtak. Októberben, a Pókasszony csókja című film premierén találkoztak ismét, amelynek Affleck is a producere volt. A pár ekkor együtt pózolt a vörös szőnyegen - írja a People.