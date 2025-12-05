Jennifer Lopez végleg búcsút intett Ben Affleck utolsó emlékének is

Jennifer Lopez végleg búcsút int annak a tetoválásnak, amelyet egykor volt férje, Ben Affleck tiszteletére készíttetett. A hírek szerint az 'örökkévalóság' szimbóluma egy nyíllal és mindkettejük nevével már csak a múlté, végleg eltüntette a testéről.
Közel egy évvel a válásuk véglegesítése után Jennifer Lopez láthatóan újabb lépést tett annak érdekében, hogy végleg lezárja a kapcsolatát Ben Affleck-kel. Az 56 éves énekesnő-színésznő úgy döntött, hogy eltünteti azt az utolsó dolgot is, ami még volt férjéhez köti, a közös tetoválásukat. A legutóbbi koncertje során már úgy tűnt, hogy Jennifer Lopez tetoválása teljesen elhalványult, de aztán a későbbi fotókból kiderült, hogy akkor még csak sminkkel fedték el. Májusra azonban az AMAs-on viselt hátul kivágott ruhája egyértelműen arra utalt, hogy J.Lo megkezdte a tetoválás eltávolítását. A Deuxmoi-n egy névtelen kommentelő szerint az énekesnő úgy döntött, hogy a meglévő tetoválást egy kolibrira cseréli.
Jennifer Lopez és Ben Affleck 2023 februárjában, Valentin-nap alkalmából készíttetett közös tetoválást. Az énekesnő bordáján egy végtelenség-jel volt látható, amelyet egy nyíl szúrt át, két oldalán a 'Jennifer' és 'Ben' feliratokkal. A tetoválás akkor a pár elköteleződésének látványos jelképe lett, amelyet Jennifer Lopez Instagram-oldalán is bemutatott. Ben Affleck pedig szintén egy hasonló mintát választott, két keresztezett nyíllal és a 'J' és 'B' kezdőbetűkkel.
Jennifer Lopez és Ben Affleck két év házasság után, 2024 augusztusában, nyújtotta be a válókeresetet kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. A válás körülményeiről kevés részlet került nyilvánosságra, mivel mindkét fél visszafogottan kezelte a helyzetet. 2025 januárjában azonban hivatalosan is lezárult a válóper. Az egyetlen dolog pedig, ami még összeköti őket az egy közös ingatlan, amit egy évig próbáltak eladni sikertelenül, és amit végül le is szedtek az ingatlanpiacról. Egyelőre nem derült ki, hogy mi lett a luxusotthon sorsa, de már csak ez az egyetlen kérdőjel a kapcsolatuk lezárásában.
