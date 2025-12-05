Jennifer Lopez végleg búcsút intett Ben Affleck utolsó emlékének is

Jennifer Lopez végleg búcsút int annak a tetoválásnak, amelyet egykor volt férje, Ben Affleck tiszteletére készíttetett. A hírek szerint az 'örökkévalóság' szimbóluma egy nyíllal és mindkettejük nevével már csak a múlté, végleg eltüntette a testéről.

Jennifer Lopez úgy döntött, végleg eltünteti a Ben Affleck-kel közös tetoválást az oldaláról (Fotó: CraSH / Northfoto)

Mit tudunk Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolatáról? A két híresség 2002-ben a Gengszterrománc forgatásán ismerkedett meg

forgatásán ismerkedett meg Kicsivel később Jennifer Lopez és Ben Affleck Hollywood álompárja lett és megszületett a ' Bennifer ' elnevezés

Hollywood álompárja lett és megszületett a ' ' elnevezés 2003-ban eljegyezték egymást, ám az esküvőt végül az utolsó pillanatban elhalasztották

2004-ben szakítottak

2021-ben, több mint 17 évvel a szakítás után, újra egymásra találtak

Egy évvel később, 2022 júliusában összeházasodtak Las Vegas-ban

2023-ban közös tetoválást készíttettek Valentin-nap alkalmából

2024-ben beadták a válókeresetet

Jennifer Lopez végleg búcsút intett Ben Affleck-nek

Közel egy évvel a válásuk véglegesítése után Jennifer Lopez láthatóan újabb lépést tett annak érdekében, hogy végleg lezárja a kapcsolatát Ben Affleck-kel. Az 56 éves énekesnő-színésznő úgy döntött, hogy eltünteti azt az utolsó dolgot is, ami még volt férjéhez köti, a közös tetoválásukat. A legutóbbi koncertje során már úgy tűnt, hogy Jennifer Lopez tetoválása teljesen elhalványult, de aztán a későbbi fotókból kiderült, hogy akkor még csak sminkkel fedték el. Májusra azonban az AMAs-on viselt hátul kivágott ruhája egyértelműen arra utalt, hogy J.Lo megkezdte a tetoválás eltávolítását. A Deuxmoi-n egy névtelen kommentelő szerint az énekesnő úgy döntött, hogy a meglévő tetoválást egy kolibrira cseréli.

Jennifer Lopez Ben Affleck-kel való közös tetoválása

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2023 februárjában, Valentin-nap alkalmából készíttetett közös tetoválást. Az énekesnő bordáján egy végtelenség-jel volt látható, amelyet egy nyíl szúrt át, két oldalán a 'Jennifer' és 'Ben' feliratokkal. A tetoválás akkor a pár elköteleződésének látványos jelképe lett, amelyet Jennifer Lopez Instagram-oldalán is bemutatott. Ben Affleck pedig szintén egy hasonló mintát választott, két keresztezett nyíllal és a 'J' és 'B' kezdőbetűkkel.