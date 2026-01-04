Az SMA 1-es típusának jelei - a híres énekesnő elárulta ikerlányai megrázó diagnózisát

A Little Mix sztárja könnyes videót osztott meg az Instagramon, amelyben elárulta, hogy lányaikat egy súlyos genetikai rendellenességgel, az SMA 1-es típussal diagnosztizálták.

Jesy Nelson lányait SMA 1-es típusú betegség sújtja / Fotó: Unsplash.com

A híres énekesnő ikreit SMA 1-es típusú betegséggel diagnosztizálták

Jesy Nelson ikerlányai 2025 májusában látták meg a napvilágot. Az énekesnő útja a szülőség felé azonban nem volt könnyű. Terhessége alatt a 34 éves iker-iker vérátömlesztési szindróma (TTTS) lépett fel, és műtétre volt szüksége. A TTTS egy ritka rendellenesség, amely az egypetéjű ikerterhességeket érinti, és akkor fordul elő, ha a két baba ugyanazt a placentát osztja meg a méhben. Ez egyenlőtlen véráramlást okoz a két magzat között, és koraszülést, neurológiai és szívkárosodást okozhat, de akár halálos kimenetelű is lehet.

Szerencsére az ikrek túljutottak a kezdeti nehézségeken, azonban koraszülöttként jöttek a világra, és körülbelül négy hetet töltöttek az újszülött intenzív osztályon. A fiatal család most újabb egészségügyi nehézségekkel szembesül, mivel az ikreket 1-es típusú gerincizom-atrófiával (SMA) diagnosztizálták. A kór a gerincvelő mozgató (motoros) idegsejtjeinek pusztulásával jár, izomgyengeséget és izomsorvadást okozva.

Mi az az SMA 1-es típus?

Az SMA egy genetikai betegség, amely fokozatos izomgyengeséget okoz

- magyarázza a Cleveland Clinic.

Az énekesnő elmesélte, hogy édesanyja vette észre, hogy a lányok nem mozgatják igazán a lábukat. Ez sorozatos kórházi vizsgálatokhoz és tesztekhez vezetett, amelyek során megkapták a sokkoló diagnózist.

Gerincizom-atrófia, amely a test minden izomzatát érinti: a lábakat, a karokat, a nyelést is. Idővel ez elpusztítja a test izmait. Ha időben nem kezelik, a baba várható élettartama nem éri el a két évet

- mondta az énekesnő, az idő kritikus ebben a betegségben.

Amikor a Great Ormond Street kórházban vizsgálták a lányokat, azt mondták, soha nem fognak tudni járni, valószínűleg soha nem nyerik vissza izomerejüket. A legjobb, amit most tehetünk, hogy megkapják a kezelést, és reménykedünk a legjobban.

A Cleveland Clinic szerint az 1-es típusú SMA tünetei a születés utáni első hat hónapban jelentkeznek, és magukban foglalják a korlátozott fejkontrollt és a csökkent izomtónust. Az 1-es típusú SMA-s csecsemőknek nehézségeik vannak a nyeléssel és a légzéssel.