Micsoda örömhír: eljegyezték sokak kedvenc énekesnőjét

Örömhír érkezett a Little Mix egykori énekesnőjének rajongói számára, ugyanis Jesy Nelsont eljegyezték. A sztár Instagram-oldalán jelentette be az örömhírt egy olyan képpel, melyen megmutatja hatalmas gyémántgyűrűjét, melyet vőlegényétől, Zion Fostertől kapott. Az énekesnő és zenész 2022 novembere óta alkot egy párt és idén szülői örömök érték őket, miután sok aggodalom után ugyan, de megszülettek ikerlányaik, Ocean Jade és Story Monroe.

- írta posztja mellé Jesy, akit a fotók tanulsága alapján romantikus környezetben, egy naplementi piknik során kérték meg.

Boldog időszakot él meg tehát az énekesnő, akinek várandóssága rémisztő időszak volt. A kismama létet ugyanis állandó félelemben kellett élje, miután gyermekei a pocakban iker-iker transzfúziós szindrómában (TTTS) szenvedtek, amelyet ha nem kezeltek volna még a kicsik megszületése előtt, akkor a babáknál növési problémák, szervleállások is bekövetkezhettek volna, tragikus esetben halál is.

Nem tudtam elhinni a statisztikákat és hogy mi minden történhet velük. Onnantól szinte nem is tudtam élvezni a terhességemet, mert folyamatosan attól féltem, hogy valami baj lesz

- nyilatkozta Jesy, aki Zionnal együtt nagyon örült, hogy ikreket várnak, akik májusban végül szerencsére egészségesen világot láttak, írja a Mirror.