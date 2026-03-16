Szoboszlai Dominik miatt vonták felelősségre Liverpoolban Arne Slotot

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 20:30
Arne SlotLiverpool
Arne Slot saját magát hozta szorult helyzetbe. Hiába Szoboszlai Dominik a csapat legjobb középpályása, mégis jobbhátvédet játszat vele – és ez már nem kényszerhelyzet.
Csúnyán visszaütött Arne Slot számára, hogy megint jobbhátvédként játszatta Szoboszlai Dominikot a vasárnapi Liverpool-Tottenham Premier League-mérkőzésen. Mint ismert, a 25 éves magyar focista hiába szerzett vezetést a Vörösöknek, a vendégek a 90. percben egyenlíteni tudtak.

Szoboszlai Dominik és Arne Slot
Hiába Szoboszlai Dominik a csapat legjobb középpályása, mégis jobbhátvédet játszat vele Arne Slot
Szoboszlai Dominik miatt álltak bele Arne Slotba

Ha csak egy játékos is van, aki többet érdemelne ettől a szezontól, az Szoboszlai – vélik Liverpoolban. A 25 éves játékos annak ellenére játszott megint jobbhátvédet a Tottenham ellen, hogy Joe Gomez és Jeremie Frimpong is a kezdőcsapat tagja volt – előbbi a védelem közepén, utóbbi a középpálya szélén kapott helyet. Szoboszlait azonban ez sem akadályozta meg abban, hogy ismét gólt szerezzen – a 18. percben szabadrúgásból vette be a kaput. Az érzelmeit azonban nem tudta leplezni, miután a Spurs az utolsó percben 1-1-re mentette a találkozót. 

Szoboszlai nem jobbhátvéd, és ez most már Arne Slot számára is kontraproduktívvá válik

– vonta felelősségre a holland szakembert a Liverpool Echo szakírója, Ian Doyle, aki érthetetlenül áll az előtt, hogy a csapat legjobb középpályása nem ott játszik, ahol a legtöbb veszélyt okozza az ellenfelek számára.

A cikk írója arra is felhívja a figyelmet, ki tudja, hol tartana a Liverpool ebben a szezonban Szoboszlai nélkül, ezt pedig minden bizonnyal a folyamatban lévő, szerződéshosszabbításról folyó tárgyalások alapja lehet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu