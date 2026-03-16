Szoboszlai Dominik miatt vonták felelősségre Liverpoolban Arne Slotot

Csúnyán visszaütött Arne Slot számára, hogy megint jobbhátvédként játszatta Szoboszlai Dominikot a vasárnapi Liverpool-Tottenham Premier League-mérkőzésen. Mint ismert, a 25 éves magyar focista hiába szerzett vezetést a Vörösöknek, a vendégek a 90. percben egyenlíteni tudtak.
Ha csak egy játékos is van, aki többet érdemelne ettől a szezontól, az Szoboszlai – vélik Liverpoolban. A 25 éves játékos annak ellenére játszott megint jobbhátvédet a Tottenham ellen, hogy Joe Gomez és Jeremie Frimpong is a kezdőcsapat tagja volt – előbbi a védelem közepén, utóbbi a középpálya szélén kapott helyet. Szoboszlait azonban ez sem akadályozta meg abban, hogy ismét gólt szerezzen – a 18. percben szabadrúgásból vette be a kaput. Az érzelmeit azonban nem tudta leplezni, miután a Spurs az utolsó percben 1-1-re mentette a találkozót.
Szoboszlai nem jobbhátvéd, és ez most már Arne Slot számára is kontraproduktívvá válik
– vonta felelősségre a holland szakembert a Liverpool Echo szakírója, Ian Doyle, aki érthetetlenül áll az előtt, hogy a csapat legjobb középpályása nem ott játszik, ahol a legtöbb veszélyt okozza az ellenfelek számára.
A cikk írója arra is felhívja a figyelmet, ki tudja, hol tartana a Liverpool ebben a szezonban Szoboszlai nélkül, ezt pedig minden bizonnyal a folyamatban lévő, szerződéshosszabbításról folyó tárgyalások alapja lehet.
