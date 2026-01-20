New Yorkban vetkőzik Channing Tatum - Költözik a Magic Mike show

Channing Tatum hatalmas bejelentés előtt áll. Az a hír járja, hogy a legendás színpadi produkciója, a Magic Mike Live 2026 őszén Las Vegas és London után New Yorkba költözik, méghozzá egy ikonikus helyszínre, a Copacabanana egykori épületébe. Ráadásul minden jel arra utal, hogy a produkció eddigi leglátványosabb változatát láthatja majd a közönség.

Channing Tatum Magic Mike Live show-ja Las Vegas és London után New Yorkba költözik

Fotó: MediaPunch/face to face / Northfoto

Channing Tatum Magic Mike LIVE show-ja New Yorkba költözik

Channing Tatum neve mára szorosan összefonódott a Magic Mike branddel. A színész nemcsak a sikeres filmsorozat főszereplőjeként vált világhírűvé, hanem producerként és kreatív vezetőként is aktívan részt vett a Magic Mike Live színpadi show megalkotásában. A friss beszámolók szerint a Magic Mike Live New York előadásai 2026 októberében indulnak majd, mégpedig a legendás Copacabana egykori épületében, amelyet teljesen átalakítanak a produkció igényeihez. A 45 éves színész a Today show-ban tervezi bejelenteni a nagy hírt. És egyes bennfentesek szerint akár még maga Channing Tatum is színpadra léphet, így a rajongók végre újra láthatják akcióba lendülni az igazi Magic Mike-ot.

Channing Tatum is színpadra lép majd a Magic Mike Live show-ban New Yorkban

Fotó: Nick Wechsler Productions / Northfoto

Magic Mike Live show New York-i előadása különleges lesz

Channing Tatum és csapata nem egy egyszerű előadást, hanem egy komplex, modern szórakoztató központot szeretne létrehozni Manhattan szívében. A Magic Mike Live show a filmek hangulatát szeretné átültetni a színpadra, ezzel még magasabb szintre emelve az élményt. A New York-i produkció egyik legnagyobb különlegessége pedig a 360 fokos színpad kialakítás lesz. Aminek köszönhetően a nézők minden irányból körbeveszik majd az előadókat, így nincs 'hátsó sor', mindenki testközelből élheti át a látványos tánc- és akrobatikus jeleneteket.

Channing Tatum producerként és kreatív vezetőként vesz részt a Magic Mike Live show-ban

Fotó: UPI Photo / eyevine / Northfoto

Dübörög a Magic Mike franchise

A Magic Mike franchise sikere évek óta töretlen. A filmsorozat világszerte hatalmas bevételt termelt, az élő show pedig Las Vegasban és Londonban már bizonyította, hogy a koncepció hosszú távon is működik. Channing Tatum producerként továbbra is aktívan részt vesz a Magic Mike Live fejlesztésében, és a hírek szerint a New York-i előadások során akár személyesen is megjelenhet majd a színpadon. Ez pedig még tovább növeli az érdeklődést és az exkluzivitás érzését.