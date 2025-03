Channing Tatum új szerelme majdnem 20 évvel fiatalabb a színésznél

A '21 Jump Street' sztárja nemrég van túl egy szakításon Lenny Kravitz lányával, Zoë Kravitz-cel. A színész azonban nem sokat szomorkodott egyedül, öt hónappal a szakítás után újra rátalált a szerelem. A minap kapták lencsevégre, ahogy egy romantikus randevún vettek részt az új barátnőjével, az ausztrál modellel. Channing Tatum és Inka Williams a Chez Jay étteremben vacsoráztak együtt késő este a barátaikkal és a kutyáikkal.

Channing Tatum újra szerelmes (Fotó: Phil Lewis/Northfoto)

Channing Tatum új szerelmével tölti szabadidejét

A 'Step Up' sztárja (44) és az ausztrál modell (25) a minap Santa Monica egyik híres steak-es éttermében vacsorázott együtt barátaikkal és a kutyáikkal. A képek alapján a pár felszabadult hangulatban töltötte együtt a szombat estéjét a Chez Jay-ben. Channing Tatum és Inka Williams februárban hozták nyilvánosságra kapcsolatukat a CAA pre-Oscar party-n. Chaning Tatum majdnem 20 évvel idősebb szerelménél, Inka Williams-nél. Éppen ezért nagyon igyekszik fiatalon tartani magát, hogy párja kedvében járjon.

Channing Tatum szexi testet villant

A 44 éves színész mindig is nagyon ügyelt a testére. Voltak azonban olyan szerepek, ahol pont az ellenkezőjét kellett mutatnia magából és ezért szükséges volt felszednie néhány kilót, vagy éppen leadnia néhányat. Most azonban jóval több időt tölt az edzőteremben, hogy fiatalon tartsa magát, hiszen szeretne új párja kedvében járni és a legjobb formáját hozni. Ezt bizonyítva, Chaninng Tatum a minap három képet is feltöltött magáról Instagram-ra. Az egyiken az látható, ahol most tart, a másikon egy olyan kép, amin fel kellett szednie pár kilót a szerepe kedvéért, a harmadikon pedig az, amikor le kellett adnia párat a filmje miatt. A mostani kép magáért beszél, nem csoda, hogy Channing Tatum elégedett magával. Jól áll neki a szerelem, nem látszanak rajta a szakítás nyomai.

Channing Tatum túl van a szakításon

A 'Magic Mike' sztárja nemrégiben van túl egy komoly szakításon. Channing Tatum és Zoë Kravitz 2024 októberében váltak szét arra hivatkozva, hogy más élethelyzetben vannak, más irányba tartanak. A szerelmesek három évig voltak együtt, Channing Tatum még el is jegyezte Lenny Kravitz lányát, Zoë Kravitz-et. A szakítás után azonban egyikük sem maradt sokáig szingli. Channing Tatum februárban hozta nyilvánosságra új párját, amíg Zoë Kravitz-ről pár nappal később röppent fel a hír, hogy újra rátalált a szerelem Noah Centineo személyében.