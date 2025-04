Magic Mike-ból Hollywood egyik csúcsszínésze - 7 szerep, amiben Channing Tatumot megjegyeztük magunknak

Chippendale táncos, gimis zsaru, olimpiai birkózó, botcsinálta rabló, manipulatív milliárdos. Channing Tatumnak sokféle szerep jól tud állni a mozivásznon. Íme, a születésnapos sztár legkiválóbb alakításai!

Channing Tatum kockái mögött tehetség is lapul

Channing Tatum 7 legjobb alakítása

Step Up (2006)

Channing Tatum élete első munkáját a kamerák előtt egy Ricky Martin-videoklip háttértáncosaként kapta, és a mozifilmek világába is a tánc hozta el számára a belépőt. Balhés ifjú táncost alakított a közönségkedvenccé váló Step Up-ban, aminek mást is köszönhet. Filmbéli partnere, Jenna Dewan a magánéletében is a párja, majd a felesége lett. Tíz évig voltak házasok, egy gyerekük született, és 2019 novemberében váltak el.

21 Jump Street – A kopasz osztag (2012)

Hogy Channing Tatum nem csak egy jó test és helyes arc, azt először a nyolcvanas évek neves tinisorozatának újragondolásában bizonyította be, és derült ki róla, hogy kiváló komikus. Jonah Hill oldalán kölyökképű rendőrként újra az iskolapadba ült egy nyomozás és rengeteg poén kedvéért.

Magic Mike (2012)

Saját élményeiből merített Tatum a Magic Mike kitalálásakor, hiszen a színészi karrierje előtt ő maga is dolgozott erotikus táncosként is. Vélhetően ez is közrejátszott abban, hogy a chippendale fiúkról szóló, óriási sikert arató és két folytatást is megélő Magic Mike jóval több lett egy nyálcsorgató látványfilmnél.

Foxcatcher (2014)

Egy igazán nagy színészi feladat a Foxcatcher révén találta meg először Channing Tatumot, ő pedig olyan neves kollégák mellett bizonyított az öt Oscar-díjra jelölt alkotásban, mint Mark Ruffalo, a gázos éjszaki randijáról is híres Steve Carell vagy a legendás Vanessa Redgrave. Az olimpiára készülő birkózó, és az őt körülvevő több mint furcsa közeg ábrázolásában persze szüksége volt az izmaira is, de ez a történet nem a testről, hanem a lélekről szólt.

Logan Lucky – A tuti balhé (2014)

A kortárs amerikai mozi egyik legkiemelkedőbb rendezője, Steven Soderbergh nem véletlenül dolgozik együtt rendszeresen Tatummal, az utóbbi években pedig a legélvezetesebb közös munkájuk a Logan Lucky. Ebben a születésnapos szépfiúnk egy bicegő, exfocista vidéki suttyót játszik, aki a szintén csökkent képességű tesójával elhatározza, hogy kipakolja egy autóversenypálya pénztárát. Az efféle nagy balhékhoz persze agyafúrtnak kéne lenni, ám az ész hiánya felettébb mókás perceket eredményez a filmben.