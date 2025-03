Már Blake Lively sem akarja maga mellett látni Ryan Reynoldsot

A napokban mutatták be Blake Lively új filmjét, az Egy kis szívesség 2-t. A színésznő a premierre férje nélkül érkezett, és mint utólag kiderült, ez nem volt véletlen. Ryan Reynolds legutóbbi kínos nyilvános szereplése után, Blake Lively úgy érezte, az a legjobb, ha férje otthon marad.

Blake Lively nem akarta, hogy férje elkísérje új filmjének premierjére (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Blake Lively nem akarta, hogy férje elkísérje

Az Egy kis szívesség 2 című film premierjét a héten tartották az SXSW Film Fesztiválon Texasban. Blake Lively meglepő módon egyedül érkezett. Férje, Ryan Reynolds, nem kísérte el a nagy napra. Egy bennfentes állítása szerint ez nem véletlen. Legutóbbi közös megjelenésükkor a Saturday Night Live 50 éves ünnepi adásán, Ryan Reynolds hatalmas hibát követett el és kínos helyzetbe hozta mindkettőjüket. Ebből okulván, a színésznő úgy döntött, az lesz a legjobb, ha most férje otthon marad és egyedül jelenik meg a premieren.

Blake Lively és Ryan Reynolds próbálják megmenteni karrierjüket

A Blake Lively és Justin Baldoni botrány egyre nagyobb hatással van a színésznő, a családja, a barátai és a munkatársai életére. Olyannyira, hogy már férje, Ryan Reynolds is nyakig benne van és már a karrierjére is rossz fényt vet ez a folyamatos sárdobálás, ami felesége és Justin Baldoni között van. A botrány kirobbanása óta próbálták lecsökkenteni a nyilvános eseményeken való részvételt, hogy kíméljék magukat és karrierjüket. Ám legutóbb mégis megjelentek a Saturday Night Live 50 éves ünnepi adásán, de az hatalmas bukás volt. Ryan Reynolds viccelődése még rosszabb színben tüntette fel a híres sztárpárt. Ez a sok negatív esemény pedig egyre nagyobb hatással lett mindkettőjük karrierjére, amit most úgy próbáltak meg orvosolni, hogy Ryan Reynolds inkább otthon maradt.

Ryan Reynolds félti karrierjét a Lively-Baldoni botrány miatt (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

A Blake Lively és Justin Baldoni botrányban egyre több résztvevő sérül

A botrány onnan ered, hogy Blake Lively-t az előző filmje, a Velünk véget ér premierje után elkezdték támadni a rajongók, hogy a Gossip Girl sztárját csak az öltözködéssel foglalkozik és nem azzal, amiről a filmnek igazán szólnia kellene, vagyis a családon belüli erőszakról. A színésznő erre úgy reagált, hogy beperelte Justin Baldoni-t a forgatás alatt történt szexuális zaklatás miatt és azért, mert Baldoni és csapata tönkre akarják tenni őt és hírnevét a gyűlölethullámmal. Justin Baldoni válaszul beperelte Blake Lively-t és férjét zsarolás, rágalmazás és magánélet megsértése miatt, továbbá azért, mert tönkre akarták tenni a filmjét. A pereskedés azóta is tart, napról napra megy az adok-kapok és egyre több ember életére lesz hatással a botrány. A színésznő éppen ezért gondolhatta úgy, hogy az a legjobb, ha most a férje, Ryan Reynolds, otthon marad.