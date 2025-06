Döntött a bíró: visszadobta Justin Baldoni 400 millió dolláros követelését Blake Lively és Ryan Reynolds ellen

Hétfőn elutasította Lewis Liman szövetségi bíró Justin Baldoni 400 millió dolláros keresetét egykori színésztársa, Blake Lively és annak férje, Ryan Reynolds, valamint a The New York Times ellen. A két színész a Velünk véget ér című filmben szerepelt együtt, amit Baldoni rendezőként is jegyez. Lively egyebek mellett szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit (először a The New York Times-ban jelent meg erről anyag), aki később ellenkeresetet nyújtott be, többek mellett zsarolásra és rágalmazásra hivatkozva.

Blake Lively megzsarolta barátnőjét

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Az AP News tudósítása szerint a New York-i bíró most úgy döntött, Baldoni nem perelheti be Livelyt rágalmazásért, mert a színésznő periratokban szereplő állításai nem minősülnek rágalmazásnak. Liman azt is kimondta, hogy Baldoni azon állítása, miszerint Lively átvette a kreatív irányítást közös filmjük forgatásán a kaliforniai törvények szerint nem számítanak zsarolásnak.

Bár Livelyt a perben azzal vádolták, hogy azzal fenyegetőzött, megtagadja a film promócióját, a filmet készítő Wayfarer stúdió „nem mutatott be olyan bizonyítékot, miszerint Livelynak kötelessége lett volna a film promóciója vagy a marketinganyagok jóváhagyása” – írta Liman.

Baldoni jogi csapata felülvizsgálhatja a keresetet, ha más állításokat akarnak érvényesíteni azzal kapcsolatban, hogy Lively megszegte-e a szerződést, mondta a bíró.

"A hétfői döntés totális győzelem és teljes igazságtétel Blake Lively, valamint azok számára, akiket Justin Baldoni és a Wayfarer belerángatott ebbe a perbe megtorlásként, beleértve Ryan Reynoldsot, Leslie Sloane publicistát és a The New York Timest" – áll Lively ügyvédeinek nyilatkozatában, amiben bejelentették a jogi díjak teljes megfizetését és kártérítést fognak kérni Baldonitól és képviselőitől.

A The New York Times szóvivője azt mondta, hogy „hálásak a bíróságnak, amiért látta, hogy a per az, ami: egy érdemtelen kísérlet a becsületes tudósítás megakadályozására”.

Blake Lively a döntést követően korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében úgy fogalmazott, másokhoz hasonlóan ő is megszenvedte, hogy megtorlásként beperelték, megpróbálták megszégyeníteni és megtörni őt.

A színésznő által indítványozott peres eljárás továbbra is folyamatban van.