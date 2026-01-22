Beckham-háború: Pletzék zsebre tennék Beckhaméket anyagilag

Brooklyn Beckham milliárdos családját egy még gazdagabb famíliára cserélte. Feleségének, Nicola Peltz családjának vagyona ugyanis jóval több, mint a kétszerese David Beckham és Victoria Beckham nettó vagyonának.

A Beckham család nettó vagyona körülbelül 673 millió dollárra, vagyis 221,3 milliárd forintra tehető

(Fotó: PA/Northfoto)

Beckham és Peltz család nettó vagyona közti óriási a különbség

Az utóbbi napok a Beckham családban kirobbant balhéról szóltak, a két família azonban – bár kétségtelenül tehetősek mindannyian – a gazdagok közötti mércével mérve közel sem áll egy szinten. A Beckham és Peltz családok nettó vagyonának összehasonlítása jól mutatja, milyen hatalmas különbségek lehetnek két, látszólag egyformán gazdag család között. Bár mindkét família a világ elitjéhez tartozik, pénzügyi súlyuk egészen más dimenzióban mozog.

A Peltz család nettó vagyona

A Peltz család vagyona kevésbé látványos a nyilvánosság számára, mint a Beckham családé, ugyanakkor jóval stabilabb és nagyobb volumenű. A család élén Nelson Peltz áll, aki tapasztalt üzletember és befektető. Feleségével, Claudia Heffner Peltz-cel, együtt a család nettó vagyona pedig megközelíti az 1,6 milliárd dollárt vagyis a körülbelül 526,1 milliárd forintot. Vagyonukat elsősorban Nelson Peltz nagyvállalati befektetése, stratégiai felvásárlásai és a Trian Partners befektetési alap sikerei alapozták meg. A Peltz család luxusingatlanjai – köztük a híres Palm Beach-i óceánparti rezidencia – pedig már önmagukban is dollár százmilliókat érnek.

Beckham család nettó vagyona

Ezzel szemben a Beckham család vagyona „mindössze” körülbelül 673 millió dollárra, vagyis 221,3 milliárd forintra tehető. David Beckham legendás futballkarrierje, reklámszerződései és sportbefektetései – például az Inter Miami CF tulajdonosi részesedése – jelentik a vagyon alapját, amíg Victoria Beckham a kezdeti Spice Girls karrierjével és a későbbi divat- és szépségipari márkáival biztosít komoly üzleti alapot a családnak.

Brooklyn Beckham vagyona körülbelül 10 millió dollár, Nicola Peltzé pedig 50 millió dollár körül mozog

(Fotó: PA/Northfoto)

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz személyes vagyona között is van különbség

De a fiatal generáció között is érezhető a vagyoni különbség. Nicola Peltz önálló nettó vagyonát körülbelül 50 millió dollárra, vagyis körülbelül 16,44 milliárd forintra, becsülik, amely filmszerepekből, modellmunkákból és családi érdekeltségekből áll össze. És bár jelentős saját karrierrel rendelkezik, pénzügyi háttere szorosan kapcsolódik a Peltz család vagyonához.