Ashton Kutcher hosszú idő után megszólalt volt feleségéről: ezt gondolja Demi Moore-ról

Ashton Kutcher, a világszerte ismert hollywoodi színész és producer ritkán beszél a magánéletéről, különösen a múltbeli kapcsolatairól. Éppen ezért is volt annyira meglepő tőle, hogy volt feleségéről, Demi Moore-ról nyilatkozott a legutóbbi interjújában.

Ashton Kutcher A szépség című új sorozatát népszerűsíti (Fotó: MediaPunch / Northfoto)

Ashton Kutcher volt feleségéről, Demi Moore-ról vallott

Ashton Kutcher A Szépség című új sorozatának népszerűsítése közben meglepő vallomást tett volt feleségéről és annak legutóbbi munkájáról. A 47 éves színész szerint Demi Moore teljesítménye A Szer című filmben lenyűgöző volt, és hangsúlyozta, hogy mennyire büszke arra, amit volt felesége elért:

Először is, Demi alakítása A szer című filmben nyilvánvalóan rendkívüli elismerést kapott, nagyon büszke vagyok rá, fantasztikus volt.

Demi Moore A Szer című filmben nyújtott alakításáról nemcsak Ashton Kutcher vélekedett ennyire pozitívan. A kritikusok szerint is rendkívüli volt, olyannyira, hogy a 63 éves színésznőt még Oscar-díjra is jelölték érte. És bár végül nem ő kapta meg a díjat, sokak szerint ez volt Demi Moore pályafutásának egyik legérettebb munkája.

Demi Moore A szer című filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjat kapott a Legjobb Női Főszereplő kategóriában (Fotó: CraSH / Northfoto)

Demi Moore memoárja

Demi Moore és Ashton Kutcher kapcsolatának utóéletét jelentősen befolyásolta a színésznő 2019-ben megjelent memoárja, amelyben őszintén írt a házasságuk nehézségeiről. A könyv számos intim részletet tartalmazott, ami komoly médiavisszhangot váltott ki. Ashton Kutcher kezdetben szűkszavúan, egy titokzatos Twitter-poszttal reagált, de 2023-ban egy interjúban bevallotta, hogy dühös volt a könyv megjelenésekor, mert családját és gyermekeit is érintette a fokozott médiafigyelem. Az elmúlt években azonban úgy tűnik, hogy a feszültség enyhült kettejük között, a színész mostani pozitív nyilatkozata is ezt a kiegyensúlyozottabb hozzáállást tükrözi.

Demi Moore és Ashton Kutcher 8 év együttlét után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják (Fotó: Allen Berezovsky / Northfoto)

Ashton Kutcher és Demi Moore kapcsolata

Ashton Kutcher és Demi Moore kapcsolata 2003-ban kezdődött, majd 2005-ben házassággal folytatódott. Kapcsolatuk már a kezdetektől nagy figyelmet kapott, elsősorban a köztük lévő jelentős korkülönbség miatt. A házasságuk végül öt évig tartott, 2011-ben jelentették be a szakításukat, a válás pedig 2013-ban vált hivatalossá. Ez idő alatt Ashton Kutcher mostohaapaként részt vett Demi Moore és Bruce Willis három lányának életében is, amit később több interjúban meghatározó tapasztalatként említett. Azóta Ashton Kutcher Mila Kunis mellett találta meg a boldogságot, Demi Moore pedig jelenleg szingliként éli mindennapjait.