Ashton Kutcher és Mila Kunis válás helyett vakációznak

Mostanában mást sem hallani, csak hogy a hollywood-i álompár házassága bajban van és, hogy válás szélén van a kapcsolatuk. Ashton Kutcher és Mila Kunis azonban erre most teljes mértékben rácáfoltak. Úgy érezték, szükségük van egy kis kikapcsolódásra, ezért úgy döntöttek, hogy római vakációra mennek a gyerekekkel. Megnéztek minden nevezetességet, fotózkodtak mindenhol és pont úgy turistáskodtak, mint bárki más.

Ashton Kutcher és Mila Kunis római vakációra mentek a házassági drámájuk közepén (Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Ashton Kutcher és Mila Kunis eloszlatott minden negatív pletykát

Tavaly szeptemberben a Diddy-botrány kirobbanása után felröppentek a hírek, hogy Ashton Kutcher és Mila Kunis házassága bajban van és a válás szélére került az álompár. Most hétvégén azonban rácáfoltak minden negatív pletykára. A gyerekeikkel együtt ugyanis egy meghitt családi nyaralásra mentek Rómába. A család élvezte a város varázsát és fotózkodtak a macskaköves utakon pont úgy, mint minden lelkes turista. Sétáltak egyet a történelmi belvárosban, érmeket dobáltak a híres Trevi-kútba és megcsodálták a Pantheont is. Egy ponton még csókot is váltott egymással a két színész, Ashton Kutcher és Mila Kunis.

Ashton Kutcher új sorozatát forgatja épp

Azért választották Rómát a családi vakációjuk helyszínéül, mivel Ashton Kutcher jelenleg az olasz fővárosban forgatja új sorozatát. A 'The Beauty' című sorozatban olyan nagy nevekkel forgat együtt a színész, mint Evan Peters vagy Rebecca Hall. A színésznek jól jött a környezetváltás, ugyanis a Diddy-botrány kirobbanása óta nagyon sok negatív kritikát kapott ő is és a házassága is.

Ashton Kutcher belekeveredett a Diddy-botrányba (Fotó: Ian West / Northfoto)

Ashton Kutcher a Diddy-botrányba keveredett

Sean „Diddy” Combs-ot tavaly letartóztatták egy szövetségi szexkereskedelemmel kapcsolatos vádirat kapcsán. Minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Az esetet követően azonban olyan régi felvételek kerültek újra elő, amelyeken Ashton Kutcher Diddy hírhedt bulijairól beszélget. Valamint olyan képek, amelyeken a két férfi együtt látható az évek során, ami újfent a múltbéli barátságukkal kapcsolatos kérdéseket vetett fel. 2019-ben egy Hot ones interjúban a Diddy-féle összejövetelekről kérdezték a színészt, aki így válaszolt:

"Sok minden van, amit nem mondhatok el."

Ezek után felröppentek a pletykák, hogy Ashton Kutcher is aktív tagja lehetett ezeknek az összejöveteleknek, aminek okán azonnal elindultak a találgatások, hogy ezt Mila Kunis vajon mennyire tolerálja? A színész tagadta, hogy bármi köze lett volna a vádakhoz vagy hogy esetleg a házasságuk megromlott volna. Ebben egészen mostanáig nem lehetett elég biztosnak lenni. A római vakációjukon készült képeken azonban egyértelműen látszik, hogy minden rendben van kettejük között, egységben vannak.