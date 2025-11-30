A barátnőm eltűnt az életemből… aztán a szülőszobán tért vissza

Egy barátság sokféleképpen érhet véget. Lehet hatalmas veszekedés, csapkodás, sírás, a világ két végébe költözés, de van egy másik, talán sokkal nehezebben megfogható verzió is: amikor csendben, lassan és finoman kopik ki az életedből az, akiről azt hitted, örökre melletted marad. Nincs benne dráma, nincs „utolsó beszélgetés”, csak egyszer csak azt veszed észre, hogy már nem tudod, melyik sorozatot nézi, milyen a munkahelye, vagy kit utál éppen teljes szívéből. Évek telnek el, és a valaha szinte testvérként szeretett barátod egyszer csak az „távoli személy, akikről mégis mindent tudok” kategóriába csúszik.

Nekem is volt ilyen barátságom. Általános iskolában padtársak voltunk, ezután elválaszthatatlan barátok lettünk. Még a hajunkat is ugyanúgy befonva hordtuk minden nap, hasonló ruháink voltak, az osztály kis gonoszkái hülye ikreknek csúfoltak minket. Később még egyetemre is együtt jártunk, sőt, egy ideig együtt is laktunk, hogy megspóroljuk a kollégiumi élet nehézségeit. Együtt ettük a menza megunhatatlan rántott sajtját, együtt sírtunk az első szakításainkon, együtt röhögtünk azokon a hajnalokon, amikor már mindkettőnk szeme remegett a fáradtságtól. A többi „együtt” szóval kezdődő dolgot nem is mondom, úgyis tudjátok, bulik, tánc, tütüke, sok kimaradás, rock and roll.

Akkor úgy tűnt, semmi nem választhat el bennünket. Aztán valahogy mégis megtörtént. A két felnőtt élet külön irányba indult el. Az eltávolodás lassabb folyamat volt, talán éppen ezért maradt észrevétlen. Párkapcsolatok, munkahelyek, költözések — és mire észbe kaptunk, már nem volt kapcsolódó életünk, csak egy nagy, közös múltunk – többet beszéltünk telefonon, később a social media adta csatornákon keresztül, mint élőben. Heti egy emoji kapcsolatban voltunk, jobb, mint a semmi alapon.

Nem is sejtettük, hogy ugyanabban az évben lettünk várandósok. Nem beszéltünk róla, persze. Én babonából, és azért sem, mert fura lett volna üzenetben elküldeni: „Képzeld, terhes vagyok!” Babafej emoji és szív, szív. A sorsnak azonban ennél jóval direktebb humora és több bátorsága volt: ugyanabba a kórházba kerültünk, ugyanazon a héten. Egyik reggel pedig a folyosón, kócosan, fájásmérő CTG-vel a hasamon, megláttam őt. Ő meg engem. A pillanat egyszerre volt abszurd, fájdalmas és persze szívet melengető.