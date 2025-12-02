Megdöbbentő, ami napvilágot látott: mégsem öngyilkos lett a világhírű énekes?

Kurt Cobaint valójában meggyilkolták? Erre a kérdésre határozott igennel felelt egy online kutatócsoport, akik olyan bizonyítékokkal rendelkeznek, amelyek alátámasztják a gyilkosságot. A Nirvana egykori frontembere 1994-ben vetett véget az életének, ezt az ügyet szeretné újra nyittatni a kutatócsoport.

Kurt Cobain holttestére 1994-ben találtak, miután egy fegyverrel véget vetett az életének

Fotó: Brainpix/ Northfoto / Northfoto

Kurt Cobaint meggyilkolták - állítja egy kutatócsoport

Egy online kutatócsoport szerint a Nirvana egykori énekese Kurt Cobaint nem öngyilkosság áldozata lett, hanem megölték. Cobain 1994-ben, seattle-i otthonában halt meg, ahol a rendőrök a zenész mellett egy üzenetet is találtak. Most azonban, három évtizeddel később egy független online nyomozókból álló csoport, amely a ‘Who killed Kurt? (Ki ölte mert Kurtöt?) névre hallgat, azt állítja, hogy olyan bizonyítékokkal rendelkeznek, amely szerint Cobain gyilkosság áldozata - írja a The Sun.

A csoport tagjai az elmúlt két évben szakértői véleményeket gyűjtöttek a kiszivárgott boncolási anyagokból, a lőfegyver-jelentésből és a bűncselekmény helyszínén készült fényképekből. Újonnan közzétett törvényszéki jelentésük szerint Cobain heroin-túladagolásban halhatott meg, mielőtt lelőtték volna, minderre az állítólagos bizonyítékokra és a boncolási aktából - állítólagosan - hiányzó két oldalra hivatkoztak. Ráadásul a csoport állítja, hogy felvették a kapcsolatot egy szemtanúval, aki látta, ahogy több férfi bekényszerítette az énekest ingatlanjának üvegházába a halálos lövés előtt.

Michelle Wilkins kutató vezetésével és Mark Larson volt seattle-i ügyész tanácsaival a csapat egy 181 oldalas dossziét nyújtott át Shon Barnes seattle-i rendőrfőnöknek, majd később további anyagokat juttatott el a King megyei orvosszakértőhöz. Azt szeretnék, hogy Cobain halálát nyilvánítsák meghatározatlanra, és nyissák meg újra az ügyét. Wilkins azt is elmondta, hogy Cobain halála óta legalább 80 olyan esetről tudnak, amely során gyerekek hasonló módon vetetettek véget az életüknek.

Azért teszik, mert hisznek abban, hogy hősük, Kurt Cobain ezt tette, és ennek véget kell vetni. Ez valami olyasmi, ami ma is hatással van az emberekre, emberek halnak meg miatta.

A Seattle-i és King megyei orvosszakértői hivatal szóvivője hozzátette a The Sunnak:

Kurt Cobain halálának kivizsgálásakor a King megyei orvosszakértői hivatal együttműködött a helyi bűnüldöző szervekkel, teljes boncolást végzett, és minden eljárását követve megállapította, hogy a halál oka öngyilkosság volt. Nem tudunk konkrét részleteket közölni arról, hogy mi alapozta meg következtetésünket, mivel a boncolási feljegyzések az állami törvények értelmében bizalmasak, és csak a legközelebbi hozzátartozók hozhatják nyilvánosságra

- olvasható a LADbible cikkében.