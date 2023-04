Nem öngyilkosság volt? Bizonyítékok kerültek elő: megölték a fiatal világsztárt

Kurt Cobain, a legendás Nirvana zenekar frontembere 1994. április 5-én, seattle-i házának garázspadlásán öngyilkos lett. Búcsúlevelet írt, majd agyonlőtte magát. Holttestét csak napokkal később találták meg. Mindössze 27 éves volt. Halálának körülményeit máig nem sikerült száz százalékosan tisztázni, emiatt a mai napig sokan vannak, akik úgy vélik: valójában gyilkosság áldozata lett a sztár. Így gondolja egy díjnyertes oknyomozó-író, Ian Halperin is, aki állítja: számos bizonyíték van a birtokában, ami alátámasztja az elméletét.

Mégis megölték Kurt Cobaint? Fotó: Photo12 via AFP

Ian Halperin több évtizeden keresztül tanulmányozta az ügyet, és jelenleg azt szeretné elérni, hogy nyissák újra a nyomozást. Állítja: Kurt Cobain vérében a halálos adag 70-szerese volt heroinból, ami tudományosan lehetetlené kellett volna, hogy tegye arra, hogy lelője saját magát, sőt, azt is, hogy egyáltalán felemelje a fegyvert. A sztár búcsúlevelét is problémásnak tatja. Két elismert szakértőt is megkérdezett, mindketten azt mondták, hogy a levél utolsó mondatai minden valószínűség szerint nem Cobaintől származnak – érdekes módon csak ezek a sorok említik az öngyilkosságot.

A kórboncnok meg sem vizsgálhatta volna a testet

Ennél is súlyosabb kijelentése azonban az, hogy az öngyilkosságot megállapító orvosnak összeférhetetlenség miatt nem is lett volna szabad megvizsgálnia a holttestet. Állítja: ő az egyetlen, aki videóinterjút készített az azóta (egész pontosan 2002-ben) elhunyt Dr Nikolas Hartshorne-nel.

Elmentem az irodájába, ami tele volt Courtney Love (Cobain özvegye - a szer.) és Nirvana poszterekkel, amit nagyon bizarrnak találtam

– magyarázta, hozzátéve: Hartshorne el is ismerte a összeférhetetlenséget neki, és arra is utalt, hogy korábban randevúzott Courtney Love-val.

Az író fontosnak tartja kiemelni: senkit sem vádol gyilkossággal, ám úgy érzi, azt egyértelműen sikerült bizonyítania, hogy nem öngyilkosság történt.

(Via)