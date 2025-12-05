Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Titokban férjhez ment a Szex és New York sztárja, Kim Cattrall

Kim Cattrall
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 06:23
Russell ThomasSzex és New York
Kim Cattrall és Russell Thomas intim, elegáns londoni esküvőn házasodott össze.
  • Kim Cattrall és Russell Thomas összeházasodtak
  • Évek óta együtt vannak, először 2016-ban találkoztak a BBC-n, december 4-én Londonban kötötték össze életüket.
  • A menyasszony egy kifinomult Dior kosztümöt viselt az alkalomra, melyet Patricia Field alkotott meg.
Kim Cattrall férjhez ment
Kim Cattrall férjhez ment - Fotó: AFP

Kim Cattrall és Russell Thomas összeházasodtak. A  Szex és New York 69 éves egykori tagja, és az 55 éves hangmérnök december 4-én tett fogadalmat Londonban, egy elegáns ceremónián, amelyen mindössze 12 vendég vett részt a Chelsea Old Town Hallban.

A csendes menyegző, a visszafogott ünneplés, amely a családra, a közeli barátokra és a hosszútávú kapcsolatra összpontosít, tükrözi az ifjú házasok intimitás és hitelesség iránti igényét.

Cattrall egy kifinomult Dior kosztümöt viselt az alkalomra, melynek stylistját régóta kreatív munkatársa, Patricia Field tervezte, és ehhez Cornelia James kesztyűt, valamint Philip Treacy kalapos által tervezett, egyedi kalapot párosított. Thomas egy Richard James által tervezett öltönyt választott, ami jól mutatja a pár közös megbecsülését a kézművesség és a visszafogott kifinomultság iránt.

