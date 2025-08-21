A Szex és New York szőke bombázója ma ünnepli születésnapját – Kim Cattrall 69 éves lett

Kim Cattrall angol színészőről mindenkinek Samantha Jones és a világsikert elérő Szex és New York sorozat ugrik be először. A születésnapos színésző azonban rengeteg kisebb-nagyobb produkcióban feltűnt. Kapott főszerepet, volt tengerbiológus, Britney Spears anyukája és egyiptomi királynőből lett próbababa is.
Karrierje az Otto Preminger rendezésében készült Rózsabimbó című 1972-es thrillerrel indult. Ekkor utolsó tanévét töltötte a new york-i American Academy of Dramatic Arts iskolában. Tanulmányai végeztével először Vancouverben és Torontoban játszott színházakban, mielőtt a Universal Stúdióval kötött volna szerződést. A legendás Keresztapa sztárjától, Marlon Brando-tól is tanult színészmesterséget és színházi karrierjét is fenntartotta a filmezés mellett. A kortárs daraboktól kezdve a klasszikus Shakespeare-drámákon át a legkülönfélébb színpadi produkciókban tűnt fel. Színészi karrierje mellett írással is foglalkozik. Egy női szexualitással foglalkozó szakkönyv társszerzője volt, ezzel együtt pedig szívügye lett a nyílt, tabumentes kommunikáció népszerűsítése a témáról, (akárcsak Samanthának a Szex és New York-ban).
Az imdb-n 103 film- és sorozatszerepet tulajdonítanak neki, ami nem kis teljesítmény, azonban mégsem tartozott a legnépszerűbb nevek és a kimondottan hollywoodi csillagok közé. Pedig minden adottsága megvolt hozzá, hogy igazán be tudjon robbanni a szakmába. Igazi modell alkat, 172 centi magas csinos szőkeség, ráadásul a legjobb iskolákban tanulta a színészmesterséget. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez már bőven több mint elég belépő a hollywoodi Álomgyárba, a Szex és New York sztárja azonban lássuk be, csupa Zs-kategóriás moziban szerepelt. Vannak ezek közül is kiemelkedőbbek, például a Bob Clark rendezte Tribute, amiben Jack Lemmon színészlegenda mellett szerepelt, vagy a Próbababa, ami inkább a kacifántos története miatt emlékezetes. Ebben a filmben Kim Cattrall egy próbababát játszik, aki valójában egy ősi egyiptomi hercegnő volt egykoron, most pedig próbababaként kel életre a bolt kirakatában. A színésznő az utóbbi években csak sorozatokban tűnt fel néhány epizód erejéig, nagyjátékfilmben 2023-ban láthattuk utoljára, az Ürömapám című moziban. Sokan támadták plasztikai beavatkozásai miatt, ezzel együtt valószínűleg őt is utoléri az öregedő színésznőkre váró hollywoodi átok, és a szakma méltatlan módon megfeledkezik róla. A rajongók szívében és emlékezetében viszont örökre élni fog, mint Samantha Jones.
