Újabb világsztár jelentette be a terhességét: pocakvillantással üzent Ellie Goulding

A 2025-ös Fashion Awards rengeteg pletykának és hírnek ad otthont. Köztük a 38 éves énekesnőnek, Ellie Gouldingnak is, aki itt jelentette be, hogy várja második kisbabáját. Beau Minniearral első közös gyermeke lesz – közölte a PEOPLE.

Ellie Goulding kisbabát vár

Fotó: AFP

Ellie Goulding terhes

Goulding egy laza bőrdzsekit viselt, fedetlen pocakja pedig kilógott alóla, ahogyan sétált a vörös szőnyegen. Második gyermekét várja, hiszen már most is édesanyja a 4 és fél éves Arthurnak, akit volt férjével, Caspar Joplinggal közösen nevel.

A Love Me Like You Do énekesnője és a 28 éves Minniear szeptemberben vállalták fel nyilvánosan kapcsolatukat egy londoni közös megjelenés alkalmával.

Sokan egyébként a gratuláció helyett az énekesnő arcával voltak elfoglalva.

Mi történt Ellie Goulding arcával?

– írta egy kommentelő.

Azt hittem, egy férfi

– szólt hozzá egy másik.