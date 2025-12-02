Újabb világsztár jelentette be a terhességét: pocakvillantással üzent Ellie Goulding

A 2025-ös Fashion Awards rengeteg pletykának és hírnek ad otthont. Köztük a 38 éves énekesnőnek, Ellie Gouldingnak is, aki itt jelentette be, hogy várja második kisbabáját. Beau Minniearral első közös gyermeke lesz – közölte a PEOPLE.
Goulding egy laza bőrdzsekit viselt, fedetlen pocakja pedig kilógott alóla, ahogyan sétált a vörös szőnyegen. Második gyermekét várja, hiszen már most is édesanyja a 4 és fél éves Arthurnak, akit volt férjével, Caspar Joplinggal közösen nevel.
A Love Me Like You Do énekesnője és a 28 éves Minniear szeptemberben vállalták fel nyilvánosan kapcsolatukat egy londoni közös megjelenés alkalmával.
Sokan egyébként a gratuláció helyett az énekesnő arcával voltak elfoglalva.
Mi történt Ellie Goulding arcával?
– írta egy kommentelő.
Azt hittem, egy férfi
– szólt hozzá egy másik.
Sienna Miller ugyancsak a december 1-jén tartott divatshow-t választotta arra, hogy világgá kürtölje: babát vár. Ugyan ő egy picit visszafogottabban villantott pocakot, de azért nála sem kétséges, hogy újabb trónörökös érkezik.
