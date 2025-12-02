Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Újabb világsztár jelentette be a terhességét: pocakvillantással üzent Ellie Goulding

Ellie Goulding
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 13:50
A londoni Fashion Awards hozza az újabbnál újabb celebhíreket. Itt derült ki ugyanis, hogy Ellie Goulding a második babáját várja.

A 2025-ös Fashion Awards rengeteg pletykának és hírnek ad otthont. Köztük a 38 éves énekesnőnek, Ellie Gouldingnak is, aki itt jelentette be, hogy várja második kisbabáját. Beau Minniearral első közös gyermeke lesz – közölte a PEOPLE.

Ellie Goulding kisbabát vár
Ellie Goulding kisbabát vár
Fotó: AFP

Ellie Goulding terhes

Goulding egy laza bőrdzsekit viselt, fedetlen pocakja pedig kilógott alóla, ahogyan sétált a vörös szőnyegen. Második gyermekét várja, hiszen már most is édesanyja a 4 és fél éves Arthurnak, akit volt férjével, Caspar Joplinggal közösen nevel.

A Love Me Like You Do énekesnője és a 28 éves Minniear szeptemberben vállalták fel nyilvánosan kapcsolatukat egy londoni közös megjelenés alkalmával.

Sokan egyébként a gratuláció helyett az énekesnő arcával voltak elfoglalva.

Mi történt Ellie Goulding arcával?

– írta egy kommentelő.

Azt hittem, egy férfi

– szólt hozzá egy másik.

Sienna Miller is ezt az eseményt választotta a nagy bejelentésre

Sienna Miller ugyancsak a december 1-jén tartott divatshow-t választotta arra, hogy világgá kürtölje: babát vár. Ugyan ő egy picit visszafogottabban villantott pocakot, de azért nála sem kétséges, hogy újabb trónörökös érkezik.

 

 

