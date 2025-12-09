Felül semmi: fedetlen kebleket villantott Heidi Klum

Heidi Klum elképesztő bombaformában van, amit az 52 éves német szupermodell előszeretettel is szeret megmutatni a rajongóinak. A több gyermekes anya most ugyanis egy félmeztelen videóval lepte meg követőit. Klum ugyanis a kaliforniai napsütést élvezve "elfelejtett" felsőt vagy legalább egy bikinit felvenni, így idomai ország, s világ elé tárultak.

Heidi Klum fedetlen kebleket villantott. Fotó: Stefanie Rex

Heidi Klum igazi kebelcsodaként tündökölt napozás közben

Fedetlen kebleit látva a szupermodell megmutatta, mivel is csábította el nála 16 évvel fiatalabb zenész férjét, Tom Kaulitzot, akit szintén nem zavar az, hogy felesége gyakran meztelenül mutogatja magát. Mi több, Klum egyszer arról is beszámolt, otthonában megszokott látvány, hogy ruha nélkül mászkál, így gyermekei egyáltalán nem lepődnek meg rajta.

Heidi félmeztelen videója IDE kattintva érhető el.