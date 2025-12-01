Heidi Klum sokkoló féreghajtó kúrájáról vallott: „Fogalmam sincs, kijött-e bármi”

Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 21:15
Az 52 éves szupermodell és férje egy parazita- és féreghajtó kúrát csinált végig együtt az elmúlt hetekben. Heidi Klum most beszámolt az eredményekről.
Heidi Klum idén nyáron újabb megdöbbentő egészségtrendbe vágott bele. Férjével, Tom Kaulitz-cal közösen elvégeztek egy parazita- és féreghajtó tisztítókúrát, amely állítólag segítséget nyújt a szervezetben élő férgek és paraziták eltávolításában. A szupermodell most elárulta, milyen eredménnyel zárult a kísérlet.

Heidi Klum egy parazita- és féreghajtó kúrát próbált ki a férjével, Tom Kaulitz-cal
(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Heidi Klum féreghajtó kúrájáról vallott

Heidi Klum sosem volt híján a merész próbálkozásoknak, de az idei wellness-kalandja talán minden eddiginél nagyobb port kavart. Az 52 éves szupermodell ugyanis még nyáron úgy döntött, férjével, Tom Kaulitz-cal, együtt kipróbálja az egyre terjedő parazita- és féreghajtó tisztítókúrát, amely természetes gyógynövényekkel, papaja maggal, szegfűszeggel és különböző növényi kapszulákkal próbálja kitisztítani a szervezetet a feltételezett parazitáktól. A kúrát végig is csinálták és Heidi Klum most annyit mondott ezzel kapcsolatban a PEOPLE magazinnak, hogy:

Fogalmam sincs, kijött-e bármi. Mi csak elvégeztük a kúrát, és jól éreztük magunkat utána.

Heidi Klum a tisztító kúra után nem tapasztalt semmi szokatlant, egyszerűen csak jól érezte magát
(Fotó: Rolf Vennenbernd/Northfoto)

Heidi Klum Instagram hatására szánta rá magát a tisztítókúrára

A módszer különösen népszerű a közösségi médiában, ahol rengetegen állítják, hogy évente egyszer kötelező lenne elvégezni, függetlenül attól, hogy valakinek van-e bármilyen tünete. Heidi Klum bevallotta, hogy az Instagram-oldalán látott erről sok tartalmat, és úgy érezte, ideje kipróbálnia valami újat.

Először fogok féregtelenítést és parazitairtást végezni. Jelenleg az Instagram-oldalamon minden a férgekről és parazitákról szól. Ezért férgek és paraziták elleni tisztítókúrát csinálok a férjemmel. Hallottam, hogy ezt évente egyszer kell csinálni, és én még soha nem csináltam. Úgy érzem, nagyon lemaradtam. Fogalmam sincs, mi a fene fog kijönni belőlem.

Heidi Klum és Tom Kaulitz 2019 óta házasok
(Fotó: Felix Hörhager/Northfoto)

Heidi Klum férjével, Tom Kaulitz-cal együtt csinálta végig

A kúra azonban nem csupán egy néhány napos méregtelenítés volt. Két körben szedték végig a különféle kapszulákat, és fogyasztották a különösen kellemetlen ízű reggeli italokat. Heidi Klum szerint egyik-másik ital annyira rossz ízű volt, hogy inkább nem is akarta tudni, mi van benne.

Könnyebb ezt egy partnerrel csinálni, mert reggelente ezt a furcsa italt kell meginni. Ez egy teljesen természetes ital, de attól még undorító, és minden nap meg kell inni ahhoz, hogy elpusztítsa az összes petét.

Az egészben a legmeglepőbb azonban mégis az, hogy Heidi Klum és Tom Kaulitz semmilyen parazitás tünetet nem tapasztalt előtte. Ez inkább csak egyfajta divatos wellness-kísérlet volt részükről.

 

