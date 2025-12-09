Egyéjszakás kalandja után teherbe esett a Harry Potter-filmek sztárja

Meglepő hírt közölt a Harry Potter-filmek egyik sztárja, Jessie Cave, aki Lavender Brownt alakította. A színésző ugyanis közölte, hogy egy egyéjszakás kaland után sikerült teherbe esnie. Ezt pedig nem volt egyszerű közölnie a gyerek apjával, állítja az immáron négy gyermekes anya, aki OnlyFans tartalmak gyártásával próbál kereset kiegészítéshez jutni. A felnőtt tartalmak gyártása helyett azonban más tartalmakkal lepi meg rajongóit az oldalon: a hajáról tölt fel videókat.

Egyéjszakás kalandja után esett teherbe a Harry Potter-filmek sztárja. Fotó: Moviestore Collection/face to fa / northfoto

A haj a főszereplő, de előfordult már, hogy más fétisek vagy területek felé mentek el a kérések. Sokan azt akarják látni, hogy úgy teszek, mintha nem tudnám, hogy figyelnek, valami teljesen hétköznapi helyzetben, például amikor kipakolom a mosógépet

- osztotta meg bizarr OnlyFans-történetét Cave, aki egy podcast műsor vendégeként mesélt arról, hogy úgy esett teherbe egyéjszakás kalandja után, hogy azt mondták neki az orvosok, meddő.

Nem mondta el egyből az apának a Harry Potter-filmek sztárja a hírt

Nem mondtam el neki, hogy terhes vagyok, egészen addig, amíg négy hónapos nem lettem. Sms-ben kerestem fel a vonaton ülve, azonban így az üzenetek rossz sorrendben mentek el. Először az ment el, hogy beszélnünk kell, majd a baba ultrahang fotója és csak utána kapta meg a férfi a hírt, hogy várandós és a 16. hétben van. A fotó és a pocaklakó híre között ráadásul több órás szünet volt a térerő miatt

- emlékezett vissza Cave, aki tehát egy egyéjszakás este után lett anya először.

Meglepő módon azonban a történet jól végződött. A kalandból kapcsolat lett, és ma már négy közös gyermekük van. Több mint egy évtizede alkotnak egy párt. Igaz, hol külön, hol együtt, írja az UNILAD.