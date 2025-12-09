Egyéjszakás kalandja után teherbe esett a Harry Potter-filmek sztárja

Meglepő hírt közölt a Harry Potter-filmek egyik sztárja, Jessie Cave, aki Lavender Brownt alakította. A színésző ugyanis közölte, hogy egy egyéjszakás kaland után sikerült teherbe esnie. Ezt pedig nem volt egyszerű közölnie a gyerek apjával, állítja az immáron négy gyermekes anya, aki OnlyFans tartalmak gyártásával próbál kereset kiegészítéshez jutni. A felnőtt tartalmak gyártása helyett azonban más tartalmakkal lepi meg rajongóit az oldalon: a hajáról tölt fel videókat.
A haj a főszereplő, de előfordult már, hogy más fétisek vagy területek felé mentek el a kérések. Sokan azt akarják látni, hogy úgy teszek, mintha nem tudnám, hogy figyelnek, valami teljesen hétköznapi helyzetben, például amikor kipakolom a mosógépet
- osztotta meg bizarr OnlyFans-történetét Cave, aki egy podcast műsor vendégeként mesélt arról, hogy úgy esett teherbe egyéjszakás kalandja után, hogy azt mondták neki az orvosok, meddő.
Nem mondtam el neki, hogy terhes vagyok, egészen addig, amíg négy hónapos nem lettem. Sms-ben kerestem fel a vonaton ülve, azonban így az üzenetek rossz sorrendben mentek el. Először az ment el, hogy beszélnünk kell, majd a baba ultrahang fotója és csak utána kapta meg a férfi a hírt, hogy várandós és a 16. hétben van. A fotó és a pocaklakó híre között ráadásul több órás szünet volt a térerő miatt
- emlékezett vissza Cave, aki tehát egy egyéjszakás este után lett anya először.
Meglepő módon azonban a történet jól végződött. A kalandból kapcsolat lett, és ma már négy közös gyermekük van. Több mint egy évtizede alkotnak egy párt. Igaz, hol külön, hol együtt, írja az UNILAD.
