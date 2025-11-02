A Harry Potter-filmek színésznője bizarr fétiseket elégít ki az interneten

Fétisek kielégítésével foglalkozik a Harry Potter-filmek egykori színésznője, Jessie Cave. Nem mindennapi kérésekkel szembesül az OnlyFans felületén, amire egy barátja vette rá.

Jessie Cave lecserélte a talárt: az OnlyFansen elégíti ki ügyfelei érdekes fétiseit Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Új szerepben a Harry Potter-filmek egykori diáklánya: fétiseket elégít ki Jessie Cave

Jessie Cave neve a legtöbb Harry Potter-rajongónak ismerősen cseng: ő alakította Lavender Brownt, azt a Roxfort-diáklányt, aki egy időre Ron Weasley barátnője lett. A most 38 éves, négygyermekes színésznő két évtizednyi filmes munka után új területre merészkedett – és 2025 márciusában elindította saját OnlyFans-oldalát. A döntéshez egy barátja adta az ötletet, aki észrevette, hogy Jessie különleges, göndör haja mennyi figyelmet kap a közösségi médiában. Innen jött az ötlet: ha az embereket ennyire érdekli a haja, miért ne kereshetne vele pénzt? Cave oldala azonban nem tartalmaz erotikus tartalmat – kizárólag a hajára épülő, esztétikai és fétisjellegű kéréseknek ad teret – írta a LADbible.

Nekem magamnak nincs semmilyen fétisem – legalábbis eddig nem volt –, de lenyűgöző látni, milyen világ ez, milyen dolgokat kérnek az emberek

– magyarázta a színésznő, aki szerint az egyik legnehezebb része a platformnak, hogy ideje nagy részét elutasításokkal tölti. „A kérések kilencven százalékát visszautasítom” – vallotta be. Sok rajongó például azt szeretné nézni, ahogy hajápolókat ken a nedves hajára, vagy a töredezett hajvégeit mutatja meg.

Bár kezdetben rengeteg bizarr megkeresést kapott, Jessie szerint ezek az utóbbi időben szerencsére megfogyatkoztak. „Régen sokkal több volt, de mostanra kevesebb jön” – mondta. Korábban a Before We Break Up Again című podcastjében azt is elárulta, hogy néhány feliratkozója trágár üzeneteket és kéretlen intim fotókat küldött neki, de mára ez is ritkult.

Cave ugyan jól keres az új projektjével, mégis elismeri, hogy ennek ára volt: az OnlyFans miatt állítása szerint „gyakorlatilag kitörölték” a Harry Potter-közösségből. A színésznő, aki szerepelt a Félvér hercegben (2009), valamint a Halál ereklyéi első és második részében (2010, 2011), egy szeptemberi bejegyzésében írta:

Nemrég megtudtam, hogy nem hívtak meg egy Harry Potter-eseményre az OnlyFans miatt. A szervezők azt mondták, ez egy családi rendezvény, és az OnlyFans a pornóval van összefüggésben. Ez teljesen megdöbbentett, hiszen sok színész, aki ezeken az eseményeken részt vesz, olyan filmekben játszott, ahol meztelen jelenetek is voltak. Én csak a hajammal játszom!

Jessie szerint azonban nem kesereg a döntés miatt. „Nem vagyok szomorú, hogy véget értek a Harry Potter-találkozók. Új korszak jön, új szereplőkkel. Tizenöt év alatt bőven részt vettem elég rendezvényen, és van elég közös fotóm, meg varázslóvilágos emlékem. Ideje továbblépni.”