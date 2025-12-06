"Mindig éreztem, hogy valami más" – születése óta dupla méhe van, bő 20 év alatt mégsem jött rá senki

Egy rendkívül ritka rendellenességgel született nő elárulta, mikor döbbent rá arra, hogy valami nincs rendben testével. Állítása szerit csupán a húszas évei közepén szembesült azzal, hogy uterus didelphyse van, vagyis dupla méhe, amit éveken át sem ő, sem az orvosok nem vettek észre.

A dupla méh állapota rendkívül ritkának számít (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Így döbbent rá a fiatal nő, hogy dupla méhe van

Egy 27 éves nő megosztotta, hogy milyen érzés teljes uterus didelphyssel, vagyis kettő méhvel együttélni. A rendkívül ritka veleszületett állapot az a nők körülbelül 0,3 százalékát érinti. Figyelembe véve az állapot ritkaságát, a nő a Redditen osztotta meg történetét, és lehetőséget adott arra, hogy kérdéseket tegyenek fel neki állapotával kapcsolatban.

27 éves nő vagyok, és teljes uterus didelphyssel élek, ami 2 méhet, 2 méhnyakat és majdnem 2 hüvelyt jelent. Sokáig gyanítottam, hogy valami nincs rendben, de csak a húszas éveim elején-közepén diagnosztizáltak. Egy gyermeket már szültem. Kérdezzetek bármit!

– írta a közösségi oldal híres Ask Me Anything fórumán.

Többen voltak arra kíváncsiak, milyen tüneteket is észlelt magán, mielőtt kiderült az igazság.

Mindig éreztem, hogy valami más, de nem tudtam megfogalmazni, hogy mi. Nagyon fájdalmas menstruációim voltak, amiről azt hittem, egyszerűen csak balszerencsém van, és még tampon használata mellett is tovább véreztem, így betétet is kellett használnom. Azt hittem, ez mindenkinél így van

– magyarázta a nő.

Hozzátette, hogy a szex is néha fájdalmas vagy kényelmetlen volt számára, de valamiért azt gondolta, ez is normális.

Szinte tünetmentesen jelen lehet a születési rendellenesség

Bár a dupla méhnek nincsenek tünetei, a posztoló által leírt dolgok gyakran jellemzőek az állapotra.

Azok a nők, akiknek kettő hüvelyük és kettő méhük van, először a tamponnal el nem állított menstruációs vérzés miatt fordulhatnak orvoshoz általában. Ez akkor fordulhat elő, ha a tampont az egyik hüvelybe helyezik, de a vér továbbra is folyik a második méhből és a hüvelyből

– magyarázták a Mayo Clinic oldalán.

Az rendellenességet más módon is fel lehet fedezni, például egy rutinszerű medencevizsgálat során, vagy ha egy nő többszörös vetélést tapasztal. Szövődményei közé tartozik a meddőség, a koraszülés és a veseproblémák. Ez azonban nem mindig van így, és a ritka állapotban szenvedők is sikeresen teherbe eshetnek – írta a Unilad.