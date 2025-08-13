Brooklyn Beckham és Nicola Peltz újra kimondták egymásnak a boldogító igent. Ám a legidősebb Beckham fiú összes családtagja hiányzott a nagy eseményről, mintha lecserélte volna őket a felesége családjára.

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Brooklyn Beckham lecserélte a családját

2025. augusztus 2-án Brooklyn Beckham és Nicola Peltz három év után megújították a fogadalmukat a milliárdos Nelson Peltz-nek a westchesteri birtokán. Ahogy azonban egyre több kép lát napvilágot a nagy napról és az azt követő buliról, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az ünnepség meglehetősen egyoldalú volt. A vendéglistán ugyanis többségében Nicola Peltz családja és barátai szerepeltek. A legszembetűnőbb hiányzók édesapja David Beckham, édesanyja Victoria Beckham és testvérei: Harper, Cruz és Romeo voltak.

A Beckham család a világ másik végében nyaralt inkább

Brooklyn Beckham nemcsak, hogy nem hívta meg a családtagjait, de még csak nem is értesítette őket a nagy napról. David és Victoria Beckham a legidősebb Beckham fiú Instagram bejegyzéséből értesültek a különleges eseményről. És amíg Brooklyn Beckham Nicola Peltz családjával és barátaival múlatta az időt augusztus 2-án, addig a Beckham család épp Saint-Tropez-ban nyaralt.

Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos

A rajongók értetlenül állnak a kegyetlen húzás előtt

Amikor Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-ben összeházasodtak, háromnapos pompás ünnepséget rendeztek Palm Beach-en, ahol 500 vendég vett részt egy költségeket nem kímélő sátras partin az óceán partján. Úgy, hogy mindkét család a középpontban állt. Most azonban a legidősebb Beckham fiú még a korábbi kíséretének tagjait, vagyis a legjobb barátait - Rocco Richie-t, Gordon Ramsay gyermekeit, Anais Gallagher-t - sem hívta el a nagy napra. Brooklyn Beckham kompletten kihagyott mindenkit, aki az ő oldaláról jött volna. Helyüket a Peltz klán tagjai vették át. Nicola Peltz édesanyja, Claudia, és édesapja, Nelson, de a Brooklyn Beckham által kirakott képen beazonosítható volt még a Peltz család baráti köre is:

Benny Buckley színész és apja Andy Buckley, aki szintén színész, Daniel Moon fodrász, Hunter Moreno operatőr és kreatív igazgató, Eran és Ariel Shapov, akik a Superior Home Remodeling nevű céget vezetik. Továbbá Eran előtt a földön térdel Jeremy Clerc, aki az Assists nevű cég vezérigazgatója, mellette Georgi Sandev sminkes, a jobb szélén Dominic J West látható, aki egy kreatív branding ügynökség tulajdonosa. A fotó utolsó szereplője pedig Anthony Barillo, egy extravagáns ingatlanügynök.