Nagy a családi dráma: Brooklyn Beckhamnél betelt a pohár, letagadta szüleit

A Beckham családban ismét áll a bál: úgy tűnik, a Beckham szülők kikövették legidősebb fiukat, Brooklyn Beckhamet az Instagramon - fiuk ezt nem hagyta szó nélkül.

David és Victoria Beckham kikövették Brooklyn Beckhamet Instagramon

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

A 26 éves Brooklyn azután követte ki szüleit, hogy ők már jó ideje nem követték sem őt, sem feleségét, Nicola Peltzet a közösségi médiában.

Az 50 éves David és az 51 éves Victoria ugyanakkor továbbra is követik másik két fiukat, Romeót és Cruzt, míg lányuknak, Harpernek nincs köztudott Instagram-profilja.

Brooklyn Beckham évek óta küzd családjával

Mindez egy elhúzódó családi konfliktus közepette történt, amely állítólag 2022-ben kezdődött, amikor Brooklyn egy meghitt ceremónia keretében feleségül vette Nicolát. Ekkor indultak el a pletykák arról, hogy a fiatal pár viszonya nem felhőtlen a Beckham család többi tagjával. Akkoriban feszültségről szóltak a hírek Nicola és Victoria között is, miután a színésznő végül nem viselte Victoria egyik tervezett esküvői ruháját, annak ellenére, hogy eredetileg ezt tervezték.

Egy forrás a People magazinnak arról is beszámolt, hogy a dráma tovább fokozódott, amikor Victoria állítólag végigtáncolta azt a dalt, amelyet a fiatal párnak szántak, és amelyet Marc Anthony adott elő ajándékként a meghitt napon.

Májusban David partival ünnepelte 50. születésnapját. Ezen az eseményen a család összes tagja jelen volt, Brooklyn és Nicola azonban hiányoztak, annak ellenére, hogy meghívást kaptak.

A családon belüli feszültség az elmúlt hónapokban a nyilvánosság előtt is megmutatkozott: több családtag is sejtelmes üzeneteket osztott meg a közösségi médiában.

Brooklyn májusban közzétett egy videót, amelyen Nicolával motoroznak, és egy érzelmes posztban azt írta, hogy mindig őt választja majd. Néhány órával később Cruz egy családi fotót osztott meg, amelyhez ezt fűzte:

Szeretlek titeket, anya és apa. Életet adtatok nekünk, és bármi is történt, mindig törődtetek velünk. Nem tudom szavakba önteni, mennyire áldottak vagyunk, hogy az életünkben vagytok.

Források szerint Brooklyn jelenleg teljesen szétszakítva érzi magát. Bár ez az ő családja és vér szerinti köteléke, mindig is bonyolult volt a kapcsolata az apjával, amely sokszor inkább üzletinek tűnt.