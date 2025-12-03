Brooklyn Beckham nagymamája is könyörög, hogy unokája hazatérjen

A Beckham család körüli feszültség hónapok óta izzik, ám most úgy tűnik, a karácsony lehet a nagy fordulópont. Victoria Beckham Brooklyn Beckham nagymamájával együtt látványosan békejobbot nyújtott a családtól elfordult fiúnak, bízva abban, hogy év végére elsimulhatnak a viták.

Brooklyn Beckham nagymamája egy kedves gesztussal próbálja rávenni unokáját, hogy térjen haza az ünnepekre Fotó: picture alliance / Ik Aldama / Northfoto

Mit tudunk eddig Brooklyn Beckham családi viszályáról? A Beckham családi balhé egészen Brooklyn Beckham esküvőjéig nyúlik vissza, ahol Nicola Peltz és Victoria Beckham összetűzésbe került egymással

balhé egészen esküvőjéig nyúlik vissza, ahol összetűzésbe került egymással Tovább rontott a helyzeten, hogy Romeo Beckham összejött Brooklyn Beckham volt barátnőjével, ami nem tetszett a legidősebb Beckham fiú feleségének

összejött volt barátnőjével, ami nem tetszett a legidősebb fiú feleségének A feszültség pedig akkor csúcsosodott ki igazán, amikor Brooklyn Beckham és felesége kihagyta David Beckham 50. születésnapját

és felesége kihagyta 50. születésnapját A fiatal házaspár onnantól kezdve egyetlen családi eseményen sem vett részt

2025 tavaszán a legidősebb Beckham fiú állítólag kilépett a családi csoportos beszélgetésekből

fiú állítólag kilépett a családi csoportos beszélgetésekből 2025 augusztusában pedig Brooklyn Beckham és Nicola Peltz egyetlen Beckham családtagot sem hívtak meg a fogadalom-megújításukra

Brooklyn Beckham nagyija könyörög, hogy unokája hazatérjen

Ahogy közeledik a karácsony, a Beckham család tagjai látványosan közeledni próbálnak Brooklyn Beckham felé. A legutóbb, épp Victoria Beckham Instagram oldalán tett közzé egy felvételt, ami édesanyja, Jackie Adams, nappalijában készült. A képen a kandalló fölött sorakozó karácsonyi zoknik voltak láthatóak, amik között ott volt Brooklyn saját, névvel hímzett zoknija is. Az egykori Spice Girls tag meghatódva írta hozzá:

Nézd, mennyi unoka!

A történetbe pedig megjelölte édesanyját is, hogy a legidősebb Beckham fiú még jobban érezze a súlyát annak, hogy várják haza.

Victoria Beckham szüleit is segítségül hívta, hogy hazaédesgesse fiát karácsonyra Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

A többi családtag is bedobta magát

David Beckham édesanyja, Sandra Beckham, is igyekezett közelebb lépni az eltávolodott fiúhoz. Amikor Brooklyn Beckham Instagram oldalára egy karácsonyi hangulatú videót posztolt, Sandra egy szeretetteljes kérdéssel reagált:

Az nekem szól?

De a legkisebb fivér sem maradt tovább csendben. Cruz Beckham Instagram üzenetben kérte testvérét, Brooklynt, hogy legalább beszéljenek:

Az élet túl rövid a néma csendre. Beszéljük meg

Ez volt az első nyilvános jel arra, hogy a testvérek is aktívan szeretnék helyrehozni a kapcsolatot.