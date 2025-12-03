Brooklyn Beckham nagymamája is könyörög, hogy unokája hazatérjen

A Beckham család körüli feszültség hónapok óta izzik, ám most úgy tűnik, a karácsony lehet a nagy fordulópont. Victoria Beckham Brooklyn Beckham nagymamájával együtt látványosan békejobbot nyújtott a családtól elfordult fiúnak, bízva abban, hogy év végére elsimulhatnak a viták.
Ahogy közeledik a karácsony, a Beckham család tagjai látványosan közeledni próbálnak Brooklyn Beckham felé. A legutóbb, épp Victoria Beckham Instagram oldalán tett közzé egy felvételt, ami édesanyja, Jackie Adams, nappalijában készült. A képen a kandalló fölött sorakozó karácsonyi zoknik voltak láthatóak, amik között ott volt Brooklyn saját, névvel hímzett zoknija is. Az egykori Spice Girls tag meghatódva írta hozzá:
Nézd, mennyi unoka!
A történetbe pedig megjelölte édesanyját is, hogy a legidősebb Beckham fiú még jobban érezze a súlyát annak, hogy várják haza.
David Beckham édesanyja, Sandra Beckham, is igyekezett közelebb lépni az eltávolodott fiúhoz. Amikor Brooklyn Beckham Instagram oldalára egy karácsonyi hangulatú videót posztolt, Sandra egy szeretetteljes kérdéssel reagált:
Az nekem szól?
De a legkisebb fivér sem maradt tovább csendben. Cruz Beckham Instagram üzenetben kérte testvérét, Brooklynt, hogy legalább beszéljenek:
Az élet túl rövid a néma csendre. Beszéljük meg
Ez volt az első nyilvános jel arra, hogy a testvérek is aktívan szeretnék helyrehozni a kapcsolatot.
Az elmúlt egy évben egyre több jel mutatta, hogy Brooklyn Beckham és a családja között komoly feszültség alakult ki. A fiatal sztár és felesége, Nicola Peltz Beckham több, a Beckham család számára fontos eseményről is feltűnően hiányoztak. A helyzet később tovább romlott, amikor Brooklyn kilépett a családi csoportbeszélgetésekből, nem reagált az üzenetekre, és szinte teljesen elvágta a kapcsolatot szüleivel és testvéreivel. A Beckham család, amely korábban szinte példaként állt a nyilvánosság előtt összetartásban és egységben, most olyan éles ellentéteket mutat, amilyenekre eddig nem volt példa. Éppen ezért is próbálkoznak most annyira helyrehozni a dolgot, remélve azt, hogy karácsonykor teljes létszámban ünnepelhetnek együtt újra.
