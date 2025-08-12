AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tombol a családi botrány: David és Victoria Beckhamet legidőseb fiuk nem hívta meg az esküvőjére!

Beckham család
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 14:35
David BeckhambotrányesküvőBrooklyn BeckhamVictoria Beckham
A legidősebb Beckham fiú és felesége újra kimondta a boldogító igent. Brooklyn Beckham azonban kompletten kihagyta a saját családját a meghívottak közül.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz újra kimondták az 'igen'-t, de a legidősebb Beckham fiú egy valamit elfelejtett: meghívni a saját családját az ünnepségre. 

Brooklyn Beckham elfelejtette meghívni a saját családját a meghitt ceremóniára
Brooklyn Beckham elfelejtette meghívni a saját családját a meghitt ceremóniára (Fotó: picture alliance / Ik Aldama /  Northfoto)

Brooklyn Beckham újból kimondta: Isten veled, Beckham család

2025. augusztus 2-án Brooklyn Beckham és Nicola Peltz megújították a fogadalmukat egy privát ceremónián a New York állambeli Westchester megye egyik birtokán, Nicola Peltz apjának, Nelson Peltz-nek az otthonában. A meghitt ceremónián csak a Peltz család tagjai, a közeli barátok, valamint a pár négy kutyusa vettek részt. A Beckham család azonban teljes egészében hiányzott a különleges alkalomról. 

A Beckham család az interneten értesült a fogadalom megújításról

A nagy napról Brooklyn Beckham megosztott pár képet az Instagram oldalán, amikhez azt írta, hogy:

Örökké az én csajom

Ez pedig csak olaj volt a tűzre. A Beckham család tagjai ugyanis nemcsak, hogy nem voltak meghívva, de nem is tudtak a különleges alkalomról. David és Victoria Beckham az Instagram bejegyzésből értesültek arról, hogy legidősebb fiúk megújította a fogadalmát a feleségével. Brooklyn Beckham azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban augusztus 6-án az Airbnb Originals Experience rendezvényen, hogy:

Csak egy igazán szép élményt akartunk – egy igazán kedves emléket 

Majd hozzátette, hogy ha rajta múlna, akkor minden nap újra elvenné a feleségét:

Őszintén szólva, minden nap megújítanám vele az eskümet. Szerintem a legfontosabb dolog, amit valaki tehet, az az, hogy megtalálja azt a személyt, akivel le fogja tölteni az életét. Ez határozottan formálja az embert. Igen, nagyon-nagyon aranyos volt. Nagyon szórakoztató volt.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz először 2022-ben mondták ki egymásnak a boldogító igen-t. A nagy napjuk után pedig a legidősebb Beckham fiú magára tetováltatta az esküjét. Amikor pedig arról kérdezték őt, hogy most is így fog-e tenni, a második fogadalom tételük után, akkor azt válaszolta, hogy ehhez helyet kell találnia, mert ez jóval hosszabb lett, mint amilyen az előző volt.  

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz először 2022-ben mondták ki egymásnak a boldogító igent
Brooklyn Beckham és Nicola Peltz először 2022-ben mondták ki egymásnak a boldogító igent (Fotó: picture alliance / Ik Aldama /  Northfoto)

Még mélyebb lett a szakadék Brookly Beckham és családja között

A legidősebb Beckham fiú legutóbbi húzása már csak még jobban ráerősített arra az ellentétre, ami már régóta tart közte és a Beckham család tagjai között, ami tavasszal kezdődött, amikor Brooklyn nem jelent meg David Beckham 50. születésnapi buliján. Azóta pedig egyre inkább csak elmélyült a feszültség közöttük. Brooklyn Beckham pedig már Instagramon is kikövette fiútestvéreit, Cruz-t és Romeo-t. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu