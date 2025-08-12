Tombol a családi botrány: David és Victoria Beckhamet legidőseb fiuk nem hívta meg az esküvőjére!

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz újra kimondták az 'igen'-t, de a legidősebb Beckham fiú egy valamit elfelejtett: meghívni a saját családját az ünnepségre.

Brooklyn Beckham elfelejtette meghívni a saját családját a meghitt ceremóniára (Fotó: picture alliance / Ik Aldama / Northfoto)

Brooklyn Beckham újból kimondta: Isten veled, Beckham család

2025. augusztus 2-án Brooklyn Beckham és Nicola Peltz megújították a fogadalmukat egy privát ceremónián a New York állambeli Westchester megye egyik birtokán, Nicola Peltz apjának, Nelson Peltz-nek az otthonában. A meghitt ceremónián csak a Peltz család tagjai, a közeli barátok, valamint a pár négy kutyusa vettek részt. A Beckham család azonban teljes egészében hiányzott a különleges alkalomról.

A Beckham család az interneten értesült a fogadalom megújításról

A nagy napról Brooklyn Beckham megosztott pár képet az Instagram oldalán, amikhez azt írta, hogy:

Örökké az én csajom

Ez pedig csak olaj volt a tűzre. A Beckham család tagjai ugyanis nemcsak, hogy nem voltak meghívva, de nem is tudtak a különleges alkalomról. David és Victoria Beckham az Instagram bejegyzésből értesültek arról, hogy legidősebb fiúk megújította a fogadalmát a feleségével. Brooklyn Beckham azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban augusztus 6-án az Airbnb Originals Experience rendezvényen, hogy:

Csak egy igazán szép élményt akartunk – egy igazán kedves emléket

Majd hozzátette, hogy ha rajta múlna, akkor minden nap újra elvenné a feleségét:

Őszintén szólva, minden nap megújítanám vele az eskümet. Szerintem a legfontosabb dolog, amit valaki tehet, az az, hogy megtalálja azt a személyt, akivel le fogja tölteni az életét. Ez határozottan formálja az embert. Igen, nagyon-nagyon aranyos volt. Nagyon szórakoztató volt.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz először 2022-ben mondták ki egymásnak a boldogító igen-t. A nagy napjuk után pedig a legidősebb Beckham fiú magára tetováltatta az esküjét. Amikor pedig arról kérdezték őt, hogy most is így fog-e tenni, a második fogadalom tételük után, akkor azt válaszolta, hogy ehhez helyet kell találnia, mert ez jóval hosszabb lett, mint amilyen az előző volt.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz először 2022-ben mondták ki egymásnak a boldogító igent (Fotó: picture alliance / Ik Aldama / Northfoto)

Még mélyebb lett a szakadék Brookly Beckham és családja között

A legidősebb Beckham fiú legutóbbi húzása már csak még jobban ráerősített arra az ellentétre, ami már régóta tart közte és a Beckham család tagjai között, ami tavasszal kezdődött, amikor Brooklyn nem jelent meg David Beckham 50. születésnapi buliján. Azóta pedig egyre inkább csak elmélyült a feszültség közöttük. Brooklyn Beckham pedig már Instagramon is kikövette fiútestvéreit, Cruz-t és Romeo-t.